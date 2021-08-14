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Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021
Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
Дети в 10% случаев от 7 до 10 лет болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме COVID-19, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:48
2021-08-14T14:48
2021-08-14T14:48
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здоровье - общество
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исмаил османов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети в 10% случаев от 7 до 10 лет болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме COVID-19, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."У детей в 90% случаев заболевание протекает в лёгкой бессимптомной форме, но дети в 10% случаев от 7 до 10 (лет - ред.) болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме, и это очень высокий процент", - сказал Османов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, исмаил османов
Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
Главный педиатр Москвы Османов: 10% детей переносят COVID-19 в средней и тяжелой форме