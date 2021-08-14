https://ria.ru/20210814/deti-1745742722.html

Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19

Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2021

Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19

Дети в 10% случаев от 7 до 10 лет болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме COVID-19, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T14:48

2021-08-14T14:48

2021-08-14T14:48

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

исмаил османов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дети в 10% случаев от 7 до 10 лет болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме COVID-19, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."У детей в 90% случаев заболевание протекает в лёгкой бессимптомной форме, но дети в 10% случаев от 7 до 10 (лет - ред.) болеют в средне-тяжелой и тяжёлой форме, и это очень высокий процент", - сказал Османов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, исмаил османов