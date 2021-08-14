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Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом
Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 14.08.2021
Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, в котором пострадали 22 человека, сообщило... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T15:32
2021-08-14T15:32
происшествия
александровский район
владимирская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, в котором пострадали 22 человека, сообщило управление МВД по региону.Авария произошла около 3.15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, автобус Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР". В результате травмы получили 22 человека, из них 16 были доставлены в больницу, где шестерых госпитализировали, а остальных отпустили после оказания медицинской помощи."Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Статья "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусматривает до двух лет лишения свободы."В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью", - сообщает УМВД.СК также проводит проверку по данному ДТП.
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александровский район
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происшествия, александровский район, владимирская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:32 14.08.2021
 
Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила дело после столкновения автобуса с грузовиком во Владимирской области

© Фото : ГУ МВД России по Владимирской областиДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 Холмогоры в Александровском районе во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской области
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, в котором пострадали 22 человека, сообщило управление МВД по региону.
Авария произошла около 3.15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, автобус Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР". В результате травмы получили 22 человека, из них 16 были доставлены в больницу, где шестерых госпитализировали, а остальных отпустили после оказания медицинской помощи.
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской областиДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 Холмогоры в Александровском районе во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Владимирской области
ДТП на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе во Владимирской области
"Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.
Статья "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусматривает до двух лет лишения свободы.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью", - сообщает УМВД.
СК также проводит проверку по данному ДТП.
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ПроисшествияАлександровский районВладимирская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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