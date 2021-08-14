https://ria.ru/20210814/delo-1745746050.html

Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом

Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 14.08.2021

Во Владимирской области завели дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, в котором пострадали 22 человека, сообщило... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T15:32

2021-08-14T15:32

2021-08-14T15:32

происшествия

александровский район

владимирская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и грузовика с полуприцепом во Владимирской области, в котором пострадали 22 человека, сообщило управление МВД по региону.Авария произошла около 3.15 мск субботы на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, автобус Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР". В результате травмы получили 22 человека, из них 16 были доставлены в больницу, где шестерых госпитализировали, а остальных отпустили после оказания медицинской помощи."Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.Статья "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", предусматривает до двух лет лишения свободы."В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автобуса получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью", - сообщает УМВД.СК также проводит проверку по данному ДТП.

https://ria.ru/20210814/voronezh-1745730339.html

александровский район

владимирская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александровский район, владимирская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)