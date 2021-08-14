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Чехия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле

Чехия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле - РИА Новости, 14.08.2021

Чехия эвакуирует сотрудников посольства в Кабуле

МИД Чехии принял решение об экстренной эвакуации своего посольства в Афганистане в связи с усложняющейся ситуацией в Кабуле, сообщил в субботу журналистам глава РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T16:27

2021-08-14T16:27

2021-08-14T16:27

в мире

афганистан

якуб кулганек

обострение ситуации в афганистане

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ПРАГА, 14 авг - РИА Новости. МИД Чехии принял решение об экстренной эвакуации своего посольства в Афганистане в связи с усложняющейся ситуацией в Кабуле, сообщил в субботу журналистам глава дипведомства Якуб Кулганек после заседания кризисного штаба."К сожалению, ситуация быстро развивается, она менялась и в течение заседания (кризисного) штаба. Я вынужден был принять решение об экстренной переброске в международный аэропорт в Кабуле наших дипломатов, которые сейчас находятся под охраной военной полиции", - сказал Кулганек.В связи с динамичным развитием ситуации, добавил глава МИД, он попросил премьера Андрея Бабиша созвать на вечер субботы заседание Совбеза республики.По словам Кулганека, пребывающие в Афганистане дипломаты и остальные граждане Чехии в настоящее время находятся в безопасности.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T16:27 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, якуб кулганек, обострение ситуации в афганистане