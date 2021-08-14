Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210814/bolnitsa-1745729676.html
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом - РИА Новости, 14.08.2021
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:58
2021-08-14T10:58
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207573_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_a22f3ab5183fbab1b60c4f5988716421.jpg
ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, было выделено 800 тысяч рублей, сообщает минздрав региона.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.По данным властей, запросы о необходимости выделения 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. "По инициативе минздрава данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства... было издано распоряжение от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.Также главврач сообщал о потребностях в аппаратах ИВЛ. "До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе минздрава из других медицинских организаций было привлечено в РКБСМП необходимое оборудование - 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы", - сказано в сообщении.По информации минздрава региона, в соответствии с запросом главного врача по дополнительному выделению ИВЛ-аппаратов - распоряжением правительства РСО-Алания от 2 августа 2021 года на указанные нужды были выделены средства в размере 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).
https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745207573_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1179567b913ca94177572c1b3d2b676e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
10:58 14.08.2021
 
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом

Минздрав: главврач больницы во Владикавказе просил построить вторую кислородную линию в июле

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкРабочий на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе
Рабочий на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, было выделено 800 тысяч рублей, сообщает минздрав региона.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.
"Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики", - сказано в сообщении.
По данным властей, запросы о необходимости выделения 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. "По инициативе минздрава данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства... было издано распоряжение от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Также главврач сообщал о потребностях в аппаратах ИВЛ. "До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе минздрава из других медицинских организаций было привлечено в РКБСМП необходимое оборудование - 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы", - сказано в сообщении.
По информации минздрава региона, в соответствии с запросом главного врача по дополнительному выделению ИВЛ-аппаратов - распоряжением правительства РСО-Алания от 2 августа 2021 года на указанные нужды были выделены средства в размере 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).
Кислородная станция на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 13:05
Меняйло рассказал о ЧП с подачей кислорода в больнице во Владикавказе
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Путин поручил проследить, чтобы дети из пострадавших районов пошли в школу
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
13:21СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области
Лента новостейМолния