https://ria.ru/20210814/bolnitsa-1745729676.html
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом - РИА Новости, 14.08.2021
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T10:58
2021-08-14T10:58
2021-08-14T10:58
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, было выделено 800 тысяч рублей, сообщает минздрав региона.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.По данным властей, запросы о необходимости выделения 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. "По инициативе минздрава данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства... было издано распоряжение от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.Также главврач сообщал о потребностях в аппаратах ИВЛ. "До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе минздрава из других медицинских организаций было привлечено в РКБСМП необходимое оборудование - 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы", - сказано в сообщении.По информации минздрава региона, в соответствии с запросом главного врача по дополнительному выделению ИВЛ-аппаратов - распоряжением правительства РСО-Алания от 2 августа 2021 года на указанные нужды были выделены средства в размере 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).
https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом
Минздрав: главврач больницы во Владикавказе просил построить вторую кислородную линию в июле
ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, было выделено 800 тысяч рублей, сообщает минздрав региона.
В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе
произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК
завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.
"Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики", - сказано в сообщении.
По данным властей, запросы о необходимости выделения 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. "По инициативе минздрава данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства... было издано распоряжение от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Также главврач сообщал о потребностях в аппаратах ИВЛ. "До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе минздрава из других медицинских организаций было привлечено в РКБСМП необходимое оборудование - 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы", - сказано в сообщении.
По информации минздрава региона, в соответствии с запросом главного врача по дополнительному выделению ИВЛ-аппаратов - распоряжением правительства РСО-Алания от 2 августа 2021 года на указанные нужды были выделены средства в размере 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).