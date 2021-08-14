https://ria.ru/20210814/bolnitsa-1745729676.html

Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом

Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом - РИА Новости, 14.08.2021

Главврач больницы во Владикавказе предупреждал о проблемах с кислородом

Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T10:58

2021-08-14T10:58

2021-08-14T10:58

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Задержанный главный врач больницы скорой помощи во Владикавказе Владимир Плиев, где погибли пациенты из-за поломки кислородного оборудования, в начале июля обращался в минздрав региона с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, было выделено 800 тысяч рублей, сообщает минздрав региона.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате скончались девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Как пояснили в медучреждении, одну из двух новых смертей медики не связывают с ЧП, по второй идет экспертиза. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Главный врач больницы скорой помощи Владимир Плиев был задержан.По данным властей, запросы о необходимости выделения 800 тысяч рублей на строительство второй кислородной линии поступали 7 и 8 июля. "По инициативе минздрава данный вопрос был оперативно рассмотрен и поддержан на ближайшем заседании правительства... было издано распоряжение от 15 июля 2021 года, в соответствии с которым были выделены необходимые финансовые средства в размере 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.Также главврач сообщал о потребностях в аппаратах ИВЛ. "До выделения правительством необходимых финансовых средств по просьбе минздрава из других медицинских организаций было привлечено в РКБСМП необходимое оборудование - 9 аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы", - сказано в сообщении.По информации минздрава региона, в соответствии с запросом главного врача по дополнительному выделению ИВЛ-аппаратов - распоряжением правительства РСО-Алания от 2 августа 2021 года на указанные нужды были выделены средства в размере 69,6 миллиона рублей на оборудование для реанимации (30 аппаратов ИВЛ, 120 шприцевых дозаторов).

https://ria.ru/20210811/problemy-1745325468.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице