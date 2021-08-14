https://ria.ru/20210814/biryukov-1745732701.html

Бирюков: завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Бирюков: завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг - РИА Новости, 14.08.2021

Бирюков: завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T11:35

2021-08-14T11:35

2021-08-14T11:35

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Работы по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство. В рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ набережные и прилегающие улицы не закрывают для водителей и пешеходов, но планируется ограничение движения на них во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия."Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. С 2011 года в городе отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км. В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами. Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел. Зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745675255.html

https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745671400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы