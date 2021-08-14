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МИД Турции выразил соболезнования России из-за крушения Бе-200

МИД Турции выразил соболезнования России из-за крушения Бе-200 - РИА Новости, 14.08.2021

МИД Турции выразил соболезнования России из-за крушения Бе-200

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением пожарного самолета Бе-200, экипаж которого погиб. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T17:41

2021-08-14T17:41

2021-08-14T17:48

в мире

кахраманмараш

адана

бе-200

мевлют чавушоглу

россия

крушение бе-200 в турции

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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением пожарного самолета Бе-200, экипаж которого погиб."С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что около трех часов дня при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.

кахраманмараш

адана

россия

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Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-14T17:41 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кахраманмараш, адана, бе-200, мевлют чавушоглу, россия, крушение бе-200 в турции, видео