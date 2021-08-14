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Байден пригрозил "Талибану"*
Байден пригрозил "Талибану"* - РИА Новости, 14.08.2021
Байден пригрозил "Талибану"*
Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан"* получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T23:09
2021-08-14T23:09
2021-08-14T23:59
в мире
сша
афганистан
джо байден
обострение ситуации в афганистане
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан"* получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане.Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям талибов на переговорах в Дохе.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T23:09
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, афганистан, джо байден, обострение ситуации в афганистане
23:09 14.08.2021 (обновлено: 23:59 14.08.2021)
Байден пригрозил "Талибану"*
Президент США Байден: Талибы получат военный ответ, если поставит под угрозу американских граждан