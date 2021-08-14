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Байден пригрозил "Талибану"*

Байден пригрозил "Талибану"* - РИА Новости, 14.08.2021

Байден пригрозил "Талибану"*

Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан"* получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T23:09

2021-08-14T23:09

2021-08-14T23:59

в мире

сша

афганистан

джо байден

обострение ситуации в афганистане

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан"* получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане.Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям талибов на переговорах в Дохе.* Террористическая организация, запрещенная в России

сша

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T23:09 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, обострение ситуации в афганистане