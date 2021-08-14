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Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане" - РИА Новости, 14.08.2021
Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
В Сети появилось видео эвакуации отдыхающих в Анапе с помощью надувного "банана". Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T14:28
2021-08-14T14:28
2021-08-14T14:28
происшествия
краснодарский край
анапа
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Сети появилось видео эвакуации отдыхающих в Анапе с помощью надувного "банана". Его публикует телеканал "360".На кадрах видно, как туристы в курортном поселке Джемете складывают личные вещи на плавательное средство.Ливневые дожди накрыли Кубань в ночь на 13 августа. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены пансионаты, базы отдыха, множество частных участков. Эвакуированы более 450 человек, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе также ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно образование смерчей.
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, анапа
Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
В Анапе туристов эвакуируют из зон наводнения на надувном банане
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
В Сети появилось видео эвакуации отдыхающих в Анапе
с помощью надувного "банана". Его публикует телеканал "360".
На кадрах видно, как туристы в курортном поселке Джемете складывают личные вещи на плавательное средство.
Ливневые дожди накрыли Кубань в ночь на 13 августа. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены пансионаты, базы отдыха, множество частных участков. Эвакуированы более 450 человек, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе также ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно образование смерчей.