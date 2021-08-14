Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210814/aviabilety-1745637112.html
Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе
Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе - РИА Новости, 14.08.2021
Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе
Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие страны российские туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T00:04
2021-08-14T00:04
туризм
грузия
болгария
хорватия
белоруссия
турция
греция
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/90/1549369093_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_3b0dcb563c5c5aebcc716df4416009d8.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие страны российские туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, которые сравнили с аналогичным периодом на июль.Среди зарубежных стран лидером стала Албания ― к ней интерес вырос на 59 процентов. На 43 процента чаще приобретают билеты в Болгарию, а на 42 ― в Грузию.Также в список направлений вошли Турция, которую ищут на 32 процента больше, а еще Узбекистан, Черногория, Белоруссия, Хорватия, Греция, Молдавия."Албания – действительно привлекательное для туристов направление, так как здесь действуют упрощенные правила въезда. Россиянам для прилета в страну не нужен ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации", – объясняет отмечает руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.Аналогичные правила и в Черногории. Эксперты ожидают, что из-за сезонности в ближайшее время список будет меняться, так как путешественники начнут выбирать для отдыха направления, популярные в бархатный сезон.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
грузия
болгария
хорватия
белоруссия
турция
греция
молдавия
узбекистан
албания
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154936/90/1549369093_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_f2e781b6de57f40462eeb020de18b856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, болгария, хорватия, белоруссия, турция, греция, молдавия, узбекистан, албания, черногория, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
00:04 14.08.2021
 

Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе

© Depositphotos / frimerkeПобережье Албании
Побережье Албании - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Depositphotos / frimerke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие страны российские туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, которые сравнили с аналогичным периодом на июль.
Среди зарубежных стран лидером стала Албания ― к ней интерес вырос на 59 процентов. На 43 процента чаще приобретают билеты в Болгарию, а на 42 ― в Грузию.
Также в список направлений вошли Турция, которую ищут на 32 процента больше, а еще Узбекистан, Черногория, Белоруссия, Хорватия, Греция, Молдавия.
"Албания – действительно привлекательное для туристов направление, так как здесь действуют упрощенные правила въезда. Россиянам для прилета в страну не нужен ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации", – объясняет отмечает руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
Аналогичные правила и в Черногории. Эксперты ожидают, что из-за сезонности в ближайшее время список будет меняться, так как путешественники начнут выбирать для отдыха направления, популярные в бархатный сезон.
Саранда, Албания - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 08:00Туризм
Страна, свободная от коронавируса: Албания открыта, стоит ли туда ехать
 
ТуризмГрузияБолгарияХорватияБелоруссияТурцияГрецияМолдавияУзбекистанАлбанияЧерногорияНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
13:21СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области
13:04В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света
Лента новостейМолния