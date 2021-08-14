https://ria.ru/20210814/aviabilety-1745637112.html

Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе

Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе - РИА Новости, 14.08.2021

Названы страны, которыми туристы заинтересовались в августе

Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие страны российские туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T00:04

2021-08-14T00:04

2021-08-14T00:04

туризм

грузия

болгария

хорватия

белоруссия

турция

греция

молдавия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие страны российские туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, которые сравнили с аналогичным периодом на июль.Среди зарубежных стран лидером стала Албания ― к ней интерес вырос на 59 процентов. На 43 процента чаще приобретают билеты в Болгарию, а на 42 ― в Грузию.Также в список направлений вошли Турция, которую ищут на 32 процента больше, а еще Узбекистан, Черногория, Белоруссия, Хорватия, Греция, Молдавия."Албания – действительно привлекательное для туристов направление, так как здесь действуют упрощенные правила въезда. Россиянам для прилета в страну не нужен ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации", – объясняет отмечает руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.Аналогичные правила и в Черногории. Эксперты ожидают, что из-за сезонности в ближайшее время список будет меняться, так как путешественники начнут выбирать для отдыха направления, популярные в бархатный сезон.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

грузия

болгария

хорватия

белоруссия

турция

греция

молдавия

узбекистан

албания

черногория

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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