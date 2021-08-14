https://ria.ru/20210814/autizm-1745701984.html

"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?

"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм? - РИА Новости, 14.08.2021

"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?

С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?

2021-08-14T12:00

2021-08-14T12:00

2021-08-14T12:00

мы все умрём. но это не точно

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"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм? С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить? audio/mpeg

"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм? С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить? audio/mpeg

На эти и другие вопросы ответила Елена Орехова - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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