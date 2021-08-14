Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210814/autizm-1745701984.html
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм? - РИА Новости, 14.08.2021
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?
2021-08-14T12:00
2021-08-14T12:00
мы все умрём. но это не точно
общество
образование - общество
наука
психология
исследования
аутизм
единый государственный экзамен (егэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745702083_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_dd2d0a631e09e0ba5af15c8aa84d73ec.jpg
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?
audio/mpeg
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответила Елена Орехова - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745702083_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_b182e58ed78c8d00f1d64ad2f0ec5b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, наука, психология, исследования, аутизм, единый государственный экзамен (егэ), наука в университете, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), социальный навигатор, университетская наука, подкаст, здоровье - общество, здоровье, нейрофизиология, навигатор абитуриента, нейробиология, аудио
12:00 14.08.2021
 

"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?

Мы все умрём. Но это не точно
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
12:00
Читать ria.ru в
С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?
На эти и другие вопросы ответила Елена Орехова - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноОбществоОбразование - ОбществоНаукаПсихологияИсследованияаутизмЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Наука в университетеМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Социальный навигаторУниверситетская наукаПодкастЗдоровье - ОбществоЗдоровьенейрофизиологияНавигатор абитуриентаНейробиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
14:56Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
14:54Путин назвал масштаб природных бедствий в России беспрецедентным
14:52Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
14:50Путин призвал системно и глубоко заниматься климатической повесткой
14:48Главный педиатр Москвы рассказал, как дети переносят COVID-19
14:30Не помнит концерт. Представительница МакSим рассказала о последствиях комы
14:28Опубликованы кадры эвакуации туристов из зоны наводнения на "банане"
14:22Американский историк рассказал, почему ЕС не отменит санкции против России
14:16Источник: главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест
14:14У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией
14:06Священник объяснил, что можно есть в Успенский пост
14:04Талибы захватили столицу провинции Кунар, сообщил источник
14:03Politico назвал две трагических ошибки Байдена в Афганистане
14:02Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44
13:43В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
13:37Авиакомпания выплатит семьям погибших при падении Ми-8 по миллиону рублей
13:27В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
13:21СК начал проверку после ДТП с автобусом во Владимирской области
13:04В Краснодарском крае более 73 тысяч человек остаются без света
Лента новостейМолния