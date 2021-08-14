https://ria.ru/20210814/astrologiya-1745679715.html

Названы самые уверенные в себе знаки зодиака

Названы самые уверенные в себе знаки зодиака - РИА Новости, 14.08.2021

Названы самые уверенные в себе знаки зодиака

Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиака, представители которых от природы обладают большой уверенностью в себе, сообщает Purewow. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T07:29

2021-08-14T07:29

2021-08-14T07:29

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиака, представители которых от природы обладают большой уверенностью в себе, сообщает Purewow.Львы в рейтинге астролога оказались на первом месте. Этим знаком управляет Солнце — большой, огненный шар, который постоянно расширяется. "Солнце — источник жизненной силы здесь, на Земле. И Львы излучают такую же энергию. Причем не только для того, чтобы зарядить себя, и но и поделиться этим теплом со всеми, кого они любят", — отмечает Райт. Овен — первый знак зодиака в астрологическом круге. Управляемые Марсом, эти воинственные "барашки" известны своей храбростью и бесстрашием перед работой и другой деятельностью, хотя порой и проявляют некоторую осмотрительность. "И хотя Овны могут иногда сомневаться, они отлично умеют раскрывать свою чакру солнечного сплетения, которая и вдохновляет их на действия, даже когда представители этого знака находятся в плохом настроении", — поясняет Райт. Чрезмерная предприимчивость Овнов может раздражать, но в этом и заключается их удивительная особенность — быть чирлидером для всех. Водолей — компанейский и мудрый знак зодиака. И хотя с уверенностью обычно ассоциируются представители стихии Огня, вроде тех же Льва и Овна, решительность Водолеев заключается в том, что они, как "умные бабушки" знают все на этом свете. "Конечно, эти представители воздушного знака немного эксцентричны, но именно поэтому все и думают, что они такие крутые", — уверяет Джейми Райт.

https://ria.ru/20210801/goroskop-1743671638.html

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