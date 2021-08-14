https://ria.ru/20210814/arzamasova-1745774406.html
Арзамасова и Авербух стали родителями
Арзамасова и Авербух стали родителями - РИА Новости, 14.08.2021
Арзамасова и Авербух стали родителями
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в инстаграме фото новорожденного ребенка. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:49
2021-08-14T22:49
2021-08-14T22:49
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в инстаграме фото новорожденного ребенка."Счастье", — написала она под фотографией.На снимок также попал и отец ребенка — Илья Авербух.Арзамасова и Авербух сообщили, что станут родителями, в конце апреля. Для актрисы сын стал первенцем. У 47-летнего спортсмена, в свою очередь, есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/arzamasova-1739412791.html
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дети, соцсети, беременность, звезды, знаменитости, илья авербух, елизавета арзамасова
Арзамасова и Авербух стали родителями
У звезды "Папиных дочек" Арзамасовой и фигуриста Авербуха родился ребенок