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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210814/arzamasova-1745774406.html
Арзамасова и Авербух стали родителями
Арзамасова и Авербух стали родителями - РИА Новости, 14.08.2021
Арзамасова и Авербух стали родителями
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в инстаграме фото новорожденного ребенка. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T22:49
2021-08-14T22:49
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в инстаграме фото новорожденного ребенка."Счастье", — написала она под фотографией.На снимок также попал и отец ребенка — Илья Авербух.Арзамасова и Авербух сообщили, что станут родителями, в конце апреля. Для актрисы сын стал первенцем. У 47-летнего спортсмена, в свою очередь, есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
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дети, соцсети, беременность, звезды, знаменитости, илья авербух, елизавета арзамасова
22:49 14.08.2021
 
Арзамасова и Авербух стали родителями

У звезды "Папиных дочек" Арзамасовой и фигуриста Авербуха родился ребенок

© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала в инстаграме фото новорожденного ребенка.
"Счастье", — написала она под фотографией.
На снимок также попал и отец ребенка — Илья Авербух.
Арзамасова и Авербух сообщили, что станут родителями, в конце апреля. Для актрисы сын стал первенцем. У 47-летнего спортсмена, в свою очередь, есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Церемония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:28
Беременная Арзамасова впервые рассказала историю знакомства с Авербухом
 
ШоубизДетиСоцсетибеременностьзвездыЗнаменитостиИлья АвербухЕлизавета Арзамасова
 
 
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