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Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом
Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом - РИА Новости, 14.08.2021
Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом
Поверхность арбуза и дыни необходимо мыть теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T08:21
2021-08-14T08:21
2021-08-14T08:21
общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поверхность арбуза и дыни необходимо мыть теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию", - рассказала Стародубова.Она подчеркнула, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать различные инфекционные заболевания и пищевые отравления."Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила диетолог.
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общество, антонина стародубова
Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом
Диетолог Стародубова: велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Поверхность арбуза и дыни необходимо мыть теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
"Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию", - рассказала Стародубова.
Она подчеркнула, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать различные инфекционные заболевания и пищевые отравления.
"Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила диетолог.