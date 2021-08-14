https://ria.ru/20210814/aruz-1745721868.html

Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом

Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом - РИА Новости, 14.08.2021

Диетолог рассказала, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом

Поверхность арбуза и дыни необходимо мыть теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:21

2021-08-14T08:21

2021-08-14T08:21

общество

антонина стародубова

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Поверхность арбуза и дыни необходимо мыть теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом, так как велик риск попадания микробов с поверхности в мякоть при разрезании, что может привести к кишечной инфекции. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию", - рассказала Стародубова.Она подчеркнула, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать различные инфекционные заболевания и пищевые отравления."Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила диетолог.

https://ria.ru/20210810/frukt-1745138350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, антонина стародубова