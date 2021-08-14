https://ria.ru/20210814/antonov-1745718231.html

США во всем винят Россию, заявил посол Антонов

США во всем винят Россию, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.08.2021

США во всем винят Россию, заявил посол Антонов

Никаких доказательств вмешательства Москвы в дела Вашингтона по-прежнему нет, однако такие обвинения не прекращаются, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T03:58

2021-08-14T03:58

2021-08-14T05:06

в мире

сша

анатолий антонов

министерство внутренней безопасности сша

вашингтон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Никаких доказательств вмешательства Москвы в дела Вашингтона по-прежнему нет, однако такие обвинения не прекращаются, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликовала дипмиссия на своей официальной странице в Facebook.Так, посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, которое накануне, в частности, обвинило Россию в дезинформации о COVID-19.Он подчеркнул, что новый "виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства уже даже не удивляет"."Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе", — добавил посол.Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран. Также Россия категорически отвергает все измышления в ее сторону о "попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах", отметил дипломат.Он напомнил, что только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан."Мы к такой работе готовы", — заключил Антонов.

https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html

https://ria.ru/20210813/amerika-1745530149.html

сша

вашингтон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, анатолий антонов, министерство внутренней безопасности сша, вашингтон, россия