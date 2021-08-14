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https://ria.ru/20210814/antonov-1745718231.html
США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
США во всем винят Россию, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.08.2021
США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
Никаких доказательств вмешательства Москвы в дела Вашингтона по-прежнему нет, однако такие обвинения не прекращаются, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T03:58
2021-08-14T05:06
в мире
сша
анатолий антонов
министерство внутренней безопасности сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Никаких доказательств вмешательства Москвы в дела Вашингтона по-прежнему нет, однако такие обвинения не прекращаются, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликовала дипмиссия на своей официальной странице в Facebook.Так, посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, которое накануне, в частности, обвинило Россию в дезинформации о COVID-19.Он подчеркнул, что новый "виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства уже даже не удивляет"."Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе", — добавил посол.Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран. Также Россия категорически отвергает все измышления в ее сторону о "попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах", отметил дипломат.Он напомнил, что только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан."Мы к такой работе готовы", — заключил Антонов.
https://ria.ru/20210721/antonov-1742123982.html
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в мире, сша, анатолий антонов, министерство внутренней безопасности сша, вашингтон, россия
03:58 14.08.2021 (обновлено: 05:06 14.08.2021)
 
США во всем винят Россию, заявил посол Антонов

Антонов: США до сих пор не предъявили никаких доказательств вмешательства России в их дела

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Никаких доказательств вмешательства Москвы в дела Вашингтона по-прежнему нет, однако такие обвинения не прекращаются, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликовала дипмиссия на своей официальной странице в Facebook.
Так, посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, которое накануне, в частности, обвинило Россию в дезинформации о COVID-19.

"Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну. Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию", — посетовал Антонов.

Он подчеркнул, что новый "виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства уже даже не удивляет".
"Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе", — добавил посол.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран. Также Россия категорически отвергает все измышления в ее сторону о "попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах", отметил дипломат.
"Подтверждаем готовность выстраивать двусторонние отношения на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе. Сегодня Россия и США сталкиваются с глобальными вызовами и угрозами, которые решить в одиночку невозможно. Мы к такой работе готовы", — продолжил посол.
Он напомнил, что только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан.
"Мы к такой работе готовы", — заключил Антонов.
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В миреСШААнатолий АнтоновМинистерство внутренней безопасности СШАВашингтонРоссия
 
 
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