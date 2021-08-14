https://ria.ru/20210814/anapa-1745737644.html
В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка - РИА Новости, 14.08.2021
В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
В Анапе дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T13:27
2021-08-14T13:27
2021-08-14T14:13
происшествия
краснодарский край
анапа
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СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. В Анапе дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", сообщает оперштаб Краснодарского края.По его данным, в санатории отдыхают 443 ребенка из Коми. Вода залила подвал жилого корпуса. В оперштабе добавили, что городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены пансионаты, базы отдыха, множество участков в частном секторе. Из-за наводнения эвакуировали более 450 человек, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.При этом синоптики прогнозируют на ближайшие дни новые сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно образование смерчей.
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происшествия, краснодарский край, анапа
13:27 14.08.2021 (обновлено: 14:13 14.08.2021)
В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка
Оперштаб: дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька" в Анапе, в котором находятся 443 ребенка
СОЧИ, 14 авг — РИА Новости.
В Анапе
дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", сообщает оперштаб Краснодарского края
.
По его данным, в санатории отдыхают 443 ребенка из Коми. Вода залила подвал жилого корпуса.
"Сейчас задача — откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется", — говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию.
Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены пансионаты, базы отдыха, множество участков в частном секторе. Из-за наводнения эвакуировали более 450 человек, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
При этом синоптики прогнозируют на ближайшие дни новые сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно образование смерчей.