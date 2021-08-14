https://ria.ru/20210814/anapa-1745737644.html

В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка

В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка - РИА Новости, 14.08.2021

В Анапе дожди подтопили санаторий, в котором находятся 443 ребенка

В Анапе дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T13:27

2021-08-14T13:27

2021-08-14T14:13

происшествия

краснодарский край

анапа

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СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. В Анапе дожди подтопили санаторий "Черноморская зорька", сообщает оперштаб Краснодарского края.По его данным, в санатории отдыхают 443 ребенка из Коми. Вода залила подвал жилого корпуса. В оперштабе добавили, что городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию.Сильные ливни шли на Кубани всю ночь на 13 августа. В Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены пансионаты, базы отдыха, множество участков в частном секторе. Из-за наводнения эвакуировали более 450 человек, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.При этом синоптики прогнозируют на ближайшие дни новые сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, возможно образование смерчей.

https://ria.ru/20210814/kuban-1745736644.html

краснодарский край

анапа

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происшествия, краснодарский край, анапа