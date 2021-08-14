https://ria.ru/20210814/afganistan-1745768409.html
Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх
Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх - РИА Новости, 14.08.2021
Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх
Боевики движения "Талибан"* захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере Афганистана, сообщило Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:07
2021-08-14T21:07
2021-08-14T22:32
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере Афганистана, сообщило Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного парламентария.По словам собеседника агентства, сначала мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы.Также сообщается, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.Кроме того, силы "Талибана"* без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в ближайшее время могут блокировать Кабул и взять его под контроль. Комментируя эти публикации, в российском посольстве в афганской столице РИА Новости заявили, что эвакуацию пока не планируют, а охрану дипмиссии усилили.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_204:451:2334:2048_1920x0_80_0_0_87d5aeea7ecb360dbe0460faa8632c26.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-14T21:07
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане
21:07 14.08.2021 (обновлено: 22:32 14.08.2021)
Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх
Associated Press: талибы захватили Мазари-Шариф, крупнейший город на севере Афганистана