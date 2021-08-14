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Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх

Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх - РИА Новости, 14.08.2021

Талибы захватили крупнейший город афганской провинции Балх

Боевики движения "Талибан"* захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере Афганистана, сообщило Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:07

2021-08-14T21:07

2021-08-14T22:32

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх и крупнейший город на севере Афганистана, сообщило Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного парламентария.По словам собеседника агентства, сначала мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы.Также сообщается, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.Кроме того, силы "Талибана"* без сопротивления заняли административные центры провинций Лагман и Дайкунди.Таким образом, из крупных городов в Афганистане под контролем правительства остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в ближайшее время могут блокировать Кабул и взять его под контроль. Комментируя эти публикации, в российском посольстве в афганской столице РИА Новости заявили, что эвакуацию пока не планируют, а охрану дипмиссии усилили.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-14T21:07 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане