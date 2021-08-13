https://ria.ru/20210813/zhivotnye-1745575808.html

В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных

В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных - РИА Новости, 13.08.2021

В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных

Сотрудники МЧС спасли в затопленном паводком Архаринском районе Приамурья около десятка оставленных хозяевами домашних животных, сообщает региональный главк... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:56

2021-08-13T08:56

2021-08-13T13:03

хорошие новости

архаринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амур (река)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в затопленном паводком Архаринском районе Приамурья около десятка оставленных хозяевами домашних животных, сообщает региональный главк ведомства.Спасатели ежедневно обходят подтопленные территории, проверяют дома, разносят воду и хлеб жителям, пережидающим паводок на крышах домов. В селе Касаткино вода подтопила 24 из 260 домов и 54 приусадебных участка."Убеждаем жителей эвакуироваться, доводим информацию об обстановке и возможном развитии ситуации при дальнейшем подъеме воды. И спасаем животных, которых хозяева оставили на подтопленных территориях", — рассказал старший группы спасателей Сергей Лобашев.Спасенных животных уже порядка десяти — это собаки, кошки, маленькие котята. Кого-то нашли на крыльце, кого-то — на дереве, одного котенка с большим трудом сняли с оконного наличника. Спасли также голодную овчарку, которую обнаружили на одном из подворий на груде досок, — она до последнего защищала дом от чужих."Один из дворовых песиков, спасенных в первые дни работы аэромобильной группировки, оказавшись на суше, отказался покидать своих спасителей и сейчас охраняет местный клуб, где размещается группировка. Его и спасенного котенка на время ЧС спасатели поставили на довольствие, поскольку службу свою несут исправно", — отметили в главке.После ухода воды и завершения аварийно-спасательных работ животных вернут хозяевам.Уровень воды в Амуре в Архаринском районе на 75 сантиметров превышает показатель опасного гидрологического явления. Прохождение гребня паводка здесь ожидается 13-15 августа.

https://ria.ru/20210810/koty-1745250557.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/drony-1744875430.html

архаринский район

амур (река)

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архаринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амур (река)