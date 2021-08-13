https://ria.ru/20210813/zhivotnye-1745575808.html
В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных
В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных - РИА Новости, 13.08.2021
В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных
Сотрудники МЧС спасли в затопленном паводком Архаринском районе Приамурья около десятка оставленных хозяевами домашних животных, сообщает региональный главк... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:56
2021-08-13T08:56
2021-08-13T13:03
хорошие новости
архаринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амур (река)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли в затопленном паводком Архаринском районе Приамурья около десятка оставленных хозяевами домашних животных, сообщает региональный главк ведомства.Спасатели ежедневно обходят подтопленные территории, проверяют дома, разносят воду и хлеб жителям, пережидающим паводок на крышах домов. В селе Касаткино вода подтопила 24 из 260 домов и 54 приусадебных участка."Убеждаем жителей эвакуироваться, доводим информацию об обстановке и возможном развитии ситуации при дальнейшем подъеме воды. И спасаем животных, которых хозяева оставили на подтопленных территориях", — рассказал старший группы спасателей Сергей Лобашев.Спасенных животных уже порядка десяти — это собаки, кошки, маленькие котята. Кого-то нашли на крыльце, кого-то — на дереве, одного котенка с большим трудом сняли с оконного наличника. Спасли также голодную овчарку, которую обнаружили на одном из подворий на груде досок, — она до последнего защищала дом от чужих."Один из дворовых песиков, спасенных в первые дни работы аэромобильной группировки, оказавшись на суше, отказался покидать своих спасителей и сейчас охраняет местный клуб, где размещается группировка. Его и спасенного котенка на время ЧС спасатели поставили на довольствие, поскольку службу свою несут исправно", — отметили в главке.После ухода воды и завершения аварийно-спасательных работ животных вернут хозяевам.Уровень воды в Амуре в Архаринском районе на 75 сантиметров превышает показатель опасного гидрологического явления. Прохождение гребня паводка здесь ожидается 13-15 августа.
https://ria.ru/20210810/koty-1745250557.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/drony-1744875430.html
архаринский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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архаринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амур (река)
08:56 13.08.2021 (обновлено: 13:03 13.08.2021)
В Приамурье во время паводка спасли около десятка домашних животных
В Приамурье сотрудники МЧС спасли около десятка оставленных хозяевами домашних животных
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости.
Сотрудники МЧС
спасли в затопленном паводком Архаринском районе
Приамурья около десятка оставленных хозяевами домашних животных, сообщает региональный главк ведомства.
Спасатели ежедневно обходят подтопленные территории, проверяют дома, разносят воду и хлеб жителям, пережидающим паводок на крышах домов. В селе Касаткино вода подтопила 24 из 260 домов и 54 приусадебных участка.
"Убеждаем жителей эвакуироваться, доводим информацию об обстановке и возможном развитии ситуации при дальнейшем подъеме воды. И спасаем животных, которых хозяева оставили на подтопленных территориях", — рассказал старший группы спасателей Сергей Лобашев.
Спасенных животных уже порядка десяти — это собаки, кошки, маленькие котята. Кого-то нашли на крыльце, кого-то — на дереве, одного котенка с большим трудом сняли с оконного наличника. Спасли также голодную овчарку, которую обнаружили на одном из подворий на груде досок, — она до последнего защищала дом от чужих.
"Один из дворовых песиков, спасенных в первые дни работы аэромобильной группировки, оказавшись на суше, отказался покидать своих спасителей и сейчас охраняет местный клуб, где размещается группировка. Его и спасенного котенка на время ЧС спасатели поставили на довольствие, поскольку службу свою несут исправно", — отметили в главке.
После ухода воды и завершения аварийно-спасательных работ животных вернут хозяевам.
Уровень воды в Амуре
в Архаринском районе на 75 сантиметров превышает показатель опасного гидрологического явления. Прохождение гребня паводка здесь ожидается 13-15 августа.