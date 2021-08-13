https://ria.ru/20210813/zheleznyak-1745682247.html

Железняк объяснил предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину

Железняк объяснил предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину - РИА Новости, 13.08.2021

Железняк объяснил предстоящие визиты Меркель в Россию и на Украину

Одна из тем, которая будет поднята во время визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев - поиск компромиссного варианта для Украины как транзитера... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:14

2021-08-13T18:14

2021-08-13T18:38

владимир путин

ангела меркель

сергей железняк

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Одна из тем, которая будет поднята во время визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и Киев - поиск компромиссного варианта для Украины как транзитера российского газа, Меркель может выступить уравнителем интересов в этом вопросе, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Сергей Железняк.Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину. На переговорах президента России Владимира Путина с Меркель 20 августа планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщила пресс-служба Кремля."Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом России Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитера газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта "Северный поток — 2", - заявил Железняк.Политик подчеркнул, что киевские власти попытаются получить от встречи "некие гарантии", для Украины жизненно важно не остаться без российского газа."Киев, как бы ни сопротивлялся "Северному потоку 2" при активной поддержке США, не сумел помешать реализации проекта. Теперь власти Украины пытаются запрыгнуть в последний вагон, получить некие гарантии, чтобы не упустить последний шанс и не выпасть из газовой цепочки, связывающий Россию и Европу", - отметил он.Тем не менее, заметил депутат, нужно понимать, что Меркель не может всецело обслуживать интересы Украины, для уходящего канцлера "успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе", принципиально.В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Он выбирается не путем прямого голосования, им становится кандидат в канцлеры от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера - то есть, собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2" . Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210813/merkel-1745665294.html

https://ria.ru/20210730/merkel-1743591153.html

https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html

россия

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владимир путин, ангела меркель, сергей железняк, газпром, северный поток — 2, россия