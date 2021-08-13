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Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН
Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН - РИА Новости, 13.08.2021
Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН
Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, рассказал РИА Новости руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:12
2021-08-13T12:11
происшествия
российская академия наук
кемеровская область
прокопьевск
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, рассказал РИА Новости руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.По его словам, когда делают выработки, снимают грунт, уголь увозят, а остальное оставляют, так что образуется что-то вроде гор. "В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которое действует на большой территории", — пояснил ученый.По словам Еманова, эпицентр землетрясения находился на глубине четырех километров, тогда как Геофизическая служба США сообщала, что он залегал на глубине 14,8 километра."Эпицентр был ближе к Талде, с того борта впадины. Если Прокопьевск — это юго-западный борт впадины, то там северо-восточный борт. Как раз в районе угольных разрезов &lt;…&gt; Четыре километра — это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что для осадочных бассейнов, к каким относится и Кузбасс, сейсмическая активность не характерна. Однако при разработке техногенные землетрясения не редкость.“Они приурочены к угольным предприятиям. Одного типа события — около разрезов, другого типа — у шахт. Магнитуда 5,4 при разрезах бывает, там сильнее, а около шахт бывает меньше”, — добавил Еманов.Кроме того, подчеркнул он, в последнее время значительно выросла мощность техники: уголь добывается быстрее, что не дает времени среде на адаптацию к изменениям.Он напомнил, что на Бачатском угольном разрезе в 2013 году было разрушительное техногенное землетрясение с магнитудой 6,2 — самое сильное в регионе за 100 лет.Землетрясение зафиксировали в Кузбассе в 23:41 мск 12 августа. Как сообщал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе, магнитуда составила 5,4. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В кузбасском департаменте по ЧС заявили, что землетрясение носит природный характер, а затем уточнили, что произошло оно между несколькими угольными предприятиями, ведущими взрывные работы. То есть, пояснили в департаменте, при взрывах в земной коре накопилась энергия, которая высвободилась в результате природного землетрясения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/zemletryasenie-1734311581.html
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кемеровская область
прокопьевск
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происшествия, российская академия наук, кемеровская область, прокопьевск
10:12 13.08.2021 (обновлено: 12:11 13.08.2021)
 
Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН

РАН: землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, связанную с быстрой добычей угля

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, рассказал РИА Новости руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.
По его словам, когда делают выработки, снимают грунт, уголь увозят, а остальное оставляют, так что образуется что-то вроде гор.
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"В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которое действует на большой территории", — пояснил ученый.
По словам Еманова, эпицентр землетрясения находился на глубине четырех километров, тогда как Геофизическая служба США сообщала, что он залегал на глубине 14,8 километра.
"Эпицентр был ближе к Талде, с того борта впадины. Если Прокопьевск — это юго-западный борт впадины, то там северо-восточный борт. Как раз в районе угольных разрезов <…> Четыре километра — это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для осадочных бассейнов, к каким относится и Кузбасс, сейсмическая активность не характерна. Однако при разработке техногенные землетрясения не редкость.
“Они приурочены к угольным предприятиям. Одного типа события — около разрезов, другого типа — у шахт. Магнитуда 5,4 при разрезах бывает, там сильнее, а около шахт бывает меньше”, — добавил Еманов.
Кроме того, подчеркнул он, в последнее время значительно выросла мощность техники: уголь добывается быстрее, что не дает времени среде на адаптацию к изменениям.
"Когда большая скорость, то напряжение, которое накапливается, быстро не успевает релаксировать, то есть среда не успевает привыкнуть к изменениям. Среда становится хрупкой и лопается. За последние 20 лет техногенность сейсмичности возросла очень сильно. До 2000-х годов мы не говорили о техногенных землетрясениях в Кузбассе и других районах", — отметил ученый.
Он напомнил, что на Бачатском угольном разрезе в 2013 году было разрушительное техногенное землетрясение с магнитудой 6,2 — самое сильное в регионе за 100 лет.
Землетрясение зафиксировали в Кузбассе в 23:41 мск 12 августа. Как сообщал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе, магнитуда составила 5,4. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В кузбасском департаменте по ЧС заявили, что землетрясение носит природный характер, а затем уточнили, что произошло оно между несколькими угольными предприятиями, ведущими взрывные работы. То есть, пояснили в департаменте, при взрывах в земной коре накопилась энергия, которая высвободилась в результате природного землетрясения.
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