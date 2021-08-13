https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745584304.html

Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН

Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН - РИА Новости, 13.08.2021

Землетрясение в Кузбассе имеет техногенную природу, заявили в РАН

Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, рассказал РИА Новости руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:12

2021-08-13T10:12

2021-08-13T12:11

происшествия

российская академия наук

кемеровская область

прокопьевск

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение в Кузбассе связано с быстрой выемкой полезных ископаемых, рассказал РИА Новости руководитель Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.По его словам, когда делают выработки, снимают грунт, уголь увозят, а остальное оставляют, так что образуется что-то вроде гор. "В результате где-то напряжение, давление на земную кору возрастает на поверхности, где-то, наоборот, ослабевает. Идет перераспределение напряжений, и, как правило, снизу идет толчок. Это характерно, и идет взаимодействие, дается колебание, которое действует на большой территории", — пояснил ученый.По словам Еманова, эпицентр землетрясения находился на глубине четырех километров, тогда как Геофизическая служба США сообщала, что он залегал на глубине 14,8 километра."Эпицентр был ближе к Талде, с того борта впадины. Если Прокопьевск — это юго-западный борт впадины, то там северо-восточный борт. Как раз в районе угольных разрезов <…> Четыре километра — это очень маленькая глубина, природная обычно больше. Там постоянно происходят землетрясения, но небольшой энергии. Они то там, то там около разрезов", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что для осадочных бассейнов, к каким относится и Кузбасс, сейсмическая активность не характерна. Однако при разработке техногенные землетрясения не редкость.“Они приурочены к угольным предприятиям. Одного типа события — около разрезов, другого типа — у шахт. Магнитуда 5,4 при разрезах бывает, там сильнее, а около шахт бывает меньше”, — добавил Еманов.Кроме того, подчеркнул он, в последнее время значительно выросла мощность техники: уголь добывается быстрее, что не дает времени среде на адаптацию к изменениям.Он напомнил, что на Бачатском угольном разрезе в 2013 году было разрушительное техногенное землетрясение с магнитудой 6,2 — самое сильное в регионе за 100 лет.Землетрясение зафиксировали в Кузбассе в 23:41 мск 12 августа. Как сообщал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе, магнитуда составила 5,4. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В кузбасском департаменте по ЧС заявили, что землетрясение носит природный характер, а затем уточнили, что произошло оно между несколькими угольными предприятиями, ведущими взрывные работы. То есть, пояснили в департаменте, при взрывах в земной коре накопилась энергия, которая высвободилась в результате природного землетрясения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/zemletryasenie-1734311581.html

https://ria.ru/20210701/vyatgu-1739268738.html

кемеровская область

прокопьевск

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происшествия, российская академия наук, кемеровская область, прокопьевск