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В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.08.2021
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:00
2021-08-13T08:00
2021-08-13T08:00
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ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 13:21 по местному времени (8:21 мск) в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.Эпицентр землетрясения находился на глубине восемь километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Сообщается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения крайне мала, в радиусе 100 километров от него проживают порядка 4 тысяч человек.Ранее, 21 мая, землетрясение магнитудой 7,4 произошло также вблизи уезда Мадо, после этого специалисты зафиксировали в регионе еще более 100 афтершоков, 40 из которых магнитудой выше 3. В зоне бедствия оказались более 32,4 тысячи человек в шести уездах провинции, пострадали 18 человек.
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в мире, землетрясение, китай, пекин, цинхай
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8
В провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,8
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в провинции Цинхай
на северо-западе Китая
, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 13:21 по местному времени (8:21 мск) в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине восемь километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Сообщается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения крайне мала, в радиусе 100 километров от него проживают порядка 4 тысяч человек.
Ранее, 21 мая, землетрясение магнитудой 7,4 произошло также вблизи уезда Мадо, после этого специалисты зафиксировали в регионе еще более 100 афтершоков, 40 из которых магнитудой выше 3. В зоне бедствия оказались более 32,4 тысячи человек в шести уездах провинции, пострадали 18 человек.