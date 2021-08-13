https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745572411.html

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.08.2021

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

2021-08-13T08:00

в мире

землетрясение

китай

пекин

цинхай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 13:21 по местному времени (8:21 мск) в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.Эпицентр землетрясения находился на глубине восемь километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Сообщается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения крайне мала, в радиусе 100 километров от него проживают порядка 4 тысяч человек.Ранее, 21 мая, землетрясение магнитудой 7,4 произошло также вблизи уезда Мадо, после этого специалисты зафиксировали в регионе еще более 100 афтершоков, 40 из которых магнитудой выше 3. В зоне бедствия оказались более 32,4 тысячи человек в шести уездах провинции, пострадали 18 человек.

https://ria.ru/20210811/filippiny-1745403911.html

китай

пекин

цинхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, китай, пекин, цинхай