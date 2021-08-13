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Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2021
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:44
2021-08-13T06:22
в мире
землетрясение
кемеровская область
кемерово
киселевск
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска.Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210806/zemletryasenie-1744607842.html
кемеровская область
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в мире, землетрясение, кемеровская область, кемерово, киселевск
00:44 13.08.2021 (обновлено: 06:22 13.08.2021)
 
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска.

Очаг залегал на глубине 14,8 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
 
В миреЗемлетрясениеКемеровская областьКемеровоКиселевск
 
 
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