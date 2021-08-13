https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745563294.html
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2021
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:44
2021-08-13T00:44
2021-08-13T06:22
в мире
землетрясение
кемеровская область
кемерово
киселевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска.Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210806/zemletryasenie-1744607842.html
кемеровская область
кемерово
киселевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, кемеровская область, кемерово, киселевск
00:44 13.08.2021 (обновлено: 06:22 13.08.2021)
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,0