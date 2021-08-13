https://ria.ru/20210813/zemletryasenie-1745563294.html

Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0

Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 13.08.2021

Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T00:44

2021-08-13T00:44

2021-08-13T06:22

в мире

землетрясение

кемеровская область

кемерово

киселевск

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41 мск). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска.Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210806/zemletryasenie-1744607842.html

кемеровская область

кемерово

киселевск

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в мире, землетрясение, кемеровская область, кемерово, киселевск