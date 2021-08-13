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Наука
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Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью
Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью - РИА Новости, 13.08.2021
Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью
В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств, сообщает EurActiv. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:31
2021-08-13T11:31
наука
технологии
купертино
apple
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств, сообщает EurActiv.В основу для единого стандарта ляжет разъем USB-С, который применяется в большинстве современных смартфонах. А вот Apple от такого решения может пострадать — компания продолжает использовать проприетарный интерфейс Lightning.Apple уже пытались заставить перейти на USB-С в 2020 году, но попытка Евросоюза не удалась. В Купертино настаивают, что универсальное решение повредит инновациям и создаст массу электронных отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядки.Очередная попытка обязать использовать производителей универсальный разъем, может быть принята уже в сентябре 2021 года. Впервые об этом заговорили три года назад, но тогда Еврокомиссия не смогла прийти к решению.
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технологии, купертино, apple, еврокомиссия
11:31 13.08.2021
 

Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью

© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Fotolia / ratmaner
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств, сообщает EurActiv.
В основу для единого стандарта ляжет разъем USB-С, который применяется в большинстве современных смартфонах. А вот Apple от такого решения может пострадать — компания продолжает использовать проприетарный интерфейс Lightning.
Apple уже пытались заставить перейти на USB-С в 2020 году, но попытка Евросоюза не удалась. В Купертино настаивают, что универсальное решение повредит инновациям и создаст массу электронных отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядки.
Очередная попытка обязать использовать производителей универсальный разъем, может быть принята уже в сентябре 2021 года. Впервые об этом заговорили три года назад, но тогда Еврокомиссия не смогла прийти к решению.
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НаукаТехнологииКупертиноAppleЕврокомиссия
 
 
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