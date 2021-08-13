https://ria.ru/20210813/zaryadka-1745602179.html

Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью

Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью - РИА Новости, 13.08.2021

Единый стандарт зарядки смартфонов появится уже осенью

В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств, сообщает EurActiv. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:31

2021-08-13T11:31

2021-08-13T11:31

наука

технологии

купертино

apple

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Евросоюзе намерены принять закон о создании общего зарядного устройства для мобильных телефонов и других электронных устройств, сообщает EurActiv.В основу для единого стандарта ляжет разъем USB-С, который применяется в большинстве современных смартфонах. А вот Apple от такого решения может пострадать — компания продолжает использовать проприетарный интерфейс Lightning.Apple уже пытались заставить перейти на USB-С в 2020 году, но попытка Евросоюза не удалась. В Купертино настаивают, что универсальное решение повредит инновациям и создаст массу электронных отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядки.Очередная попытка обязать использовать производителей универсальный разъем, может быть принята уже в сентябре 2021 года. Впервые об этом заговорили три года назад, но тогда Еврокомиссия не смогла прийти к решению.

https://ria.ru/20210529/smartfon-1734404558.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, еврокомиссия