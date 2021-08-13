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Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше - РИА Новости, 13.08.2021
Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
Для увеличения заработка необходима когнитивно-поведенческая терапия, заявила нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T03:15
2021-08-13T03:15
общество
зарплата
психология
россия
bestdoctor
ольга бакшутова
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Для увеличения заработка необходима когнитивно-поведенческая терапия, заявила нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова в беседе с агентством "Прайм".Эта методика позволяет человеку определить, какие установки его ограничивают. В частности, работнику может показаться, что для повышения заработка необходимо полностью отказываться от жизненного баланса, придумать гениальную идею, или что в целом большие деньги не для него. Выявив у себя такие мысли, человек может их поменять через поведение — например, начать работать не больше, а эффективнее."Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть — и это еще один угол работы над повышением дохода через психотерапию. Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — отметила эксперт.По ее словам, финальный этап терапии произойдет в момент, когда работник признает, что деньги — это эквивалент ресурса, и научится этот ресурс себе присваивать, отдавая что-то взамен: усилия, труд, реальные действия по повышению своей стоимости на рынке, работе над улучшением продукта или привлечением клиентов.
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общество, зарплата, психология, россия, bestdoctor, ольга бакшутова
03:15 13.08.2021
 
Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше

Психолог Бакшутова: чтобы больше зарабатывать, нужно пройти когнитивно-поведенческую терапию

© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Для увеличения заработка необходима когнитивно-поведенческая терапия, заявила нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова в беседе с агентством "Прайм".
"Эта методика одобрена ВОЗ и позволяет решать множество психологических вопросов. В ее основе лежит анализ и обнаружение у себя определенных установок, перевод их на сознательный уровень и последующая корректировка — на когнитивном и поведенческом уровнях", — пояснила Бакшутова.
Эта методика позволяет человеку определить, какие установки его ограничивают. В частности, работнику может показаться, что для повышения заработка необходимо полностью отказываться от жизненного баланса, придумать гениальную идею, или что в целом большие деньги не для него. Выявив у себя такие мысли, человек может их поменять через поведение — например, начать работать не больше, а эффективнее.
"Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть — и это еще один угол работы над повышением дохода через психотерапию. Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — отметила эксперт.
По ее словам, финальный этап терапии произойдет в момент, когда работник признает, что деньги — это эквивалент ресурса, и научится этот ресурс себе присваивать, отдавая что-то взамен: усилия, труд, реальные действия по повышению своей стоимости на рынке, работе над улучшением продукта или привлечением клиентов.
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ОбществоЗарплатаПсихологияРоссияBestDoctorОльга Бакшутова
 
 
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