https://ria.ru/20210813/zarabotok-1745567665.html

Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше

Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше - РИА Новости, 13.08.2021

Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше

Для увеличения заработка необходима когнитивно-поведенческая терапия, заявила нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T03:15

2021-08-13T03:15

2021-08-13T03:15

общество

зарплата

психология

россия

bestdoctor

ольга бакшутова

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Для увеличения заработка необходима когнитивно-поведенческая терапия, заявила нейропсихолог, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова в беседе с агентством "Прайм".Эта методика позволяет человеку определить, какие установки его ограничивают. В частности, работнику может показаться, что для повышения заработка необходимо полностью отказываться от жизненного баланса, придумать гениальную идею, или что в целом большие деньги не для него. Выявив у себя такие мысли, человек может их поменять через поведение — например, начать работать не больше, а эффективнее."Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть — и это еще один угол работы над повышением дохода через психотерапию. Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым — взять их, то есть начать считать себя подходящим для возможностей нового уровня", — отметила эксперт.По ее словам, финальный этап терапии произойдет в момент, когда работник признает, что деньги — это эквивалент ресурса, и научится этот ресурс себе присваивать, отдавая что-то взамен: усилия, труд, реальные действия по повышению своей стоимости на рынке, работе над улучшением продукта или привлечением клиентов.

https://ria.ru/20210717/zarplata-1741635705.html

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2021

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общество, зарплата, психология, россия, bestdoctor, ольга бакшутова