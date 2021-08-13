https://ria.ru/20210813/zakhvat-1745617663.html
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор
Боевики движения "Талибан"* захватили город Фирузкух — столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана, сообщил представитель организации... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:39
2021-08-13T12:39
2021-08-13T13:55
в мире
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили город Фирузкух — столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана, сообщил представитель организации Забиулла Муджахид.По его словам, под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.При этом глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что боевики вошли в Фирузкух и в городе идут бои.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T12:39
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обострение ситуации в афганистане, талибан, афганистан
12:39 13.08.2021 (обновлено: 13:55 13.08.2021)
Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор
Талибы заявили о захвате столичного города Фирузкух афганской провинции Гор