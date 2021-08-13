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Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор

Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор - РИА Новости, 13.08.2021

Талибы заявили о захвате столицы афганской провинции Гор

Боевики движения "Талибан"* захватили город Фирузкух — столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана, сообщил представитель организации... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:39

2021-08-13T12:39

2021-08-13T13:55

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обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 13 авг — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* захватили город Фирузкух — столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана, сообщил представитель организации Забиулла Муджахид.По его словам, под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.При этом глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что боевики вошли в Фирузкух и в городе идут бои.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Накануне они также взяли Кандагар. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются. *Террористическая организация, запрещенная в России.

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T12:39 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, обострение ситуации в афганистане, талибан, афганистан