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Талибы захватили столицу афганской провинции Урузган
Талибы захватили столицу афганской провинции Урузган - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы захватили столицу афганской провинции Урузган
Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Таринкот - столицу провинции Урузган в центральной части... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:54
2021-08-13T12:22
в мире
урузган
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 13 авг – РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Таринкот - столицу провинции Урузган в центральной части Афганистана, сообщили представитель талибов и СМИ.По заявлению талибов, столица провинции, полицейский участок и все учреждения оказались под их полным контролем.Два местных депутата подтвердили агентству Ассошиэйтед Пресс эту информацию. По словам одного из них, губернатор провинции отправился в аэропорт и планирует вылететь в Кабул.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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урузган
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, урузган, обострение ситуации в афганистане, талибан, афганистан
11:54 13.08.2021 (обновлено: 12:22 13.08.2021)
 
Талибы захватили столицу афганской провинции Урузган

Талибы заявили о захвате столичного города Таринкот афганской провинции Урузган

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 авг – РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Таринкот - столицу провинции Урузган в центральной части Афганистана, сообщили представитель талибов и СМИ.
По заявлению талибов, столица провинции, полицейский участок и все учреждения оказались под их полным контролем.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 01:39
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана
Два местных депутата подтвердили агентству Ассошиэйтед Пресс эту информацию. По словам одного из них, губернатор провинции отправился в аэропорт и планирует вылететь в Кабул.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреУрузганОбострение ситуации в АфганистанеТалибанАфганистан
 
 
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