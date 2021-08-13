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Талибы захватили столицу афганской провинции Забуль

Талибы захватили столицу афганской провинции Забуль - РИА Новости, 13.08.2021

Талибы захватили столицу афганской провинции Забуль

Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили административный центр афганской провинции Забуль,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:43

2021-08-13T11:43

2021-08-13T11:51

в мире

афганистан

забуль

обострение ситуации в афганистане

талибан

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили административный центр афганской провинции Забуль, расположенной на юге страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.Глава совета провинции заявил агентству, что столица провинции - город Калат - в пятницу была захвачена боевиками. Чиновники сейчас, по его словам, находятся в ближайшем военном лагере и готовятся к отъезду.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T11:43 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, забуль, обострение ситуации в афганистане, талибан