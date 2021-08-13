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Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа
Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа - РИА Новости, 13.08.2021
Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа
Школьные ярмарки откроются в Московской области 16 августа и проработают до середины сентября. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:50
2021-08-13T16:50
2021-08-13T16:50
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Школьные ярмарки откроются в Московской области 16 августа и проработают до середины сентября. Об этом сообщил телеканал "360".Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский подчеркнул, что ярмарки помогут семьям подготовить детей к новому учебному году.Около 72 торговых мест развернут на одной только ярмарке в Электростали. Посетители смогут купить не только одежду и аксессуары, но и кондитерские, хлебобулочные и мясные изделия. По словам Воскресенского, инвалидам торговые места предоставят бесплатно."Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам", — добавил чиновник.Организаторы ярмарки выпустят социальные карты, которые раздадут льготным категориям жителей. Они дадут 10-процентную скидку на специально оборудованных торговых стендах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Школьные ярмарки откроются в Московской области 16 августа и проработают до середины сентября. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский подчеркнул, что ярмарки помогут семьям подготовить детей к новому учебному году.
"Первые такие ярмарки состоятся в Протвине, Серпухове и Электростали", — уточнил министр.
Около 72 торговых мест развернут на одной только ярмарке в Электростали. Посетители смогут купить не только одежду и аксессуары, но и кондитерские, хлебобулочные и мясные изделия. По словам Воскресенского, инвалидам торговые места предоставят бесплатно.
"Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам", — добавил чиновник.
Организаторы ярмарки выпустят социальные карты, которые раздадут льготным категориям жителей. Они дадут 10-процентную скидку на специально оборудованных торговых стендах.