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Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа

Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа - РИА Новости, 13.08.2021

Школьные ярмарки заработают в Подмосковье 16 августа

Школьные ярмарки откроются в Московской области 16 августа и проработают до середины сентября. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:50

2021-08-13T16:50

2021-08-13T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Школьные ярмарки откроются в Московской области 16 августа и проработают до середины сентября. Об этом сообщил телеканал "360".Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский подчеркнул, что ярмарки помогут семьям подготовить детей к новому учебному году.Около 72 торговых мест развернут на одной только ярмарке в Электростали. Посетители смогут купить не только одежду и аксессуары, но и кондитерские, хлебобулочные и мясные изделия. По словам Воскресенского, инвалидам торговые места предоставят бесплатно."Кроме того, на ярмарке организуют торговое обслуживание по специальным социальным картам", — добавил чиновник.Организаторы ярмарки выпустят социальные карты, которые раздадут льготным категориям жителей. Они дадут 10-процентную скидку на специально оборудованных торговых стендах.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)