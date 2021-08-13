https://ria.ru/20210813/waititi-1745522829.html
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме во вселенной "Звездных войн"
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме во вселенной "Звездных войн" - РИА Новости, 13.08.2021
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме во вселенной "Звездных войн"
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме во вселенной "Звездных войн". В интервью для сайта Wired он раскрыл, на каком этапе работы сейчас находится проект. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:12
2021-08-13T01:12
2021-08-13T01:14
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тайка вайтити
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Тайка Вайтити рассказал о своем фильме во вселенной "Звездных войн". В интервью для сайта Wired он раскрыл, на каком этапе работы сейчас находится проект.Режиссер отметил, что сценарий еще только пишется. "Однако у нас уже есть история. И она мне действительно нравится", — говорит Тайка. Недавно Вайтити завершил съемки еще одного крупного проекта — блокбастера "Тор: Любовь и гром". В фильме снимались Натали Портман, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Кристиан Бейл, Вин Дизель и другие.
https://ria.ru/20210609/kino-1736167957.html
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