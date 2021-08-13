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В компьютерах с процессорами AMD нашли серьезную угрозу
В компьютерах с процессорами AMD нашли серьезную угрозу - РИА Новости, 13.08.2021
В компьютерах с процессорами AMD нашли серьезную угрозу
Процессоры AMD Zen всех актуальных поколений легко могут быть взяты под сторонний контроль из-за уязвимости блока безопасности. К таким выводам пришли... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:24
2021-08-13T14:24
2021-08-13T14:24
наука
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компьютерные технологии
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Процессоры AMD Zen всех актуальных поколений легко могут быть взяты под сторонний контроль из-за уязвимости блока безопасности. К таким выводам пришли исследователи Корнельского университета.Речь идет о ситуации, когда злоумышленник имеет физический доступ к компьютеру или серверу — на материнскую плату процессора возможно установить "жучок", сама же система его не сможет вычислить.Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.Для атакованного процессора увеличивается время загрузки, но в серверах с огромным объемом памяти эту просадку сложно заметить. В AMD пока не комментируют найденную уязвимость оборудования.
https://ria.ru/20210726/amd-1742932076.html
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технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Процессоры AMD Zen всех актуальных поколений легко могут быть взяты под сторонний контроль из-за уязвимости блока безопасности. К таким выводам пришли
исследователи Корнельского университета.
Речь идет о ситуации, когда злоумышленник имеет физический доступ к компьютеру или серверу — на материнскую плату процессора возможно установить "жучок", сама же система его не сможет вычислить.
Проблема заключается в блоке безопасности AMD Secure Processor процессоров Zen, Zen 2 или Zen 3. Уязвимость перепада напряжения позволяет взломщику не только установить, но и практически всегда интегрировать вредоносный софт.
Для атакованного процессора увеличивается время загрузки, но в серверах с огромным объемом памяти эту просадку сложно заметить. В AMD пока не комментируют найденную уязвимость оборудования.