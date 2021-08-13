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Неизвестный авангард и шедевры Дюрера: 5 лучших выставок августа в Москве
Неизвестный авангард и шедевры Дюрера: 5 лучших выставок августа в Москве - РИА Новости, 13.08.2021
Неизвестный авангард и шедевры Дюрера: 5 лучших выставок августа в Москве
Работы полузабытого художника русского авангарда Ивана Кудряшова, исторические костюмы из фильмов, графика Дюрера и современная фотография. РИА Новости выбрало... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:38
2021-08-13T15:31
фотография
николай фешин
киностудия имени м. горького
картины
выставки
россия
культпоход
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы полузабытого художника русского авангарда Ивана Кудряшова, исторические костюмы из фильмов, графика Дюрера и современная фотография. РИА Новости выбрало самые интересные московские выставки, которые можно посмотреть до конца августа.Ученик МалевичаТретьяковка на Крымском валу, до 22 августаУченик автора "Черного квадрата" и один из идеологов "левого искусства". Сегодня об Иване Кудряшове знают, пожалуй, лишь профессионалы. Эту ошибку решили исправить в Третьяковской галерее, открыв летом первую ретроспективу художника. Верится с трудом, если учитывать, что не стало Кудряшова в 1972 году. Он учился в Москве в Свободных художественных мастерских, в 1920-е с просветительской миссией отправился в Оренбург. Однако уже через два года Кудряшов вернулся в столицу, столкнувшись с неприятием новаторских идей. Тем не менее, продолжал работать, что называется, гнул свою линию. К концу 1930-х ситуация изменилась. Авангардные эксперименты и идеи космизма, которые развивал автор, были чужды генеральной линии. Его исключили из Союза художников, и на многие годы Кудряшов оказался забыт. С наступлением оттепели о нем опять вспомнили – правда, только в профессиональных кругах.Нынешняя выставка в ГТГ потребовала от кураторов невероятных усилий. Помимо работ Кудряшова, которые есть в галерее, экспонаты привезли еще из пяти музеев разных городов и стран: от Вятки до Узбекистана, Греции и Франции. Всего собрали около полутора сотен работ, среди которых есть и полотна коллег художника. Специально для выставки сделан объемный макет, который воссоздает супрематическую роспись Кудряшова для Оренбургского городского театра.Николай Фешин и его "Бойня"Третьяковка в Лаврушинском переулке, до 22 августаЭту выставку привезли в российскую столицу из Казани, где собрана самая большая коллекция работ Фешина. Из родного города живописец, график и скульптор эмигрировал в Америку, спасаясь от голода и, видимо, новых официальных художественных установок. В своей мастерской он тогда ставил множество работ, вроде как на временное хранение, а оказалось навсегда. В Америке, где у Фешина были поклонники среди влиятельных людей, его карьера складывалась удачно, он продолжал много работать. Уже после смерти художника его дочь Ия передала часть "американских" работ в дар казанскому музею. Примерно треть этого собрания привезли сейчас в Москву.Ученик Репина и наследник традиций Серова – сегодня считается, что без автора "Девочки с персиками" не было бы и Фешина с его знаменитым "Портретом Вари Адоратской". Художник был прекрасным портретистом, как его учителя и предшественники, много писал ню. Но, пожалуй, самые впечатляющие и масштабные работы на выставке – это два больших полотна, "Бойня" и "Обливание"."Бойню" Фешин задумал под влиянием идей Толстого о вегетарианстве. На полотне изображены мясники и огромная вывернутая бычья туша. Художник вспоминал, что работал над картиной в студии, имея перед глазами туши животных. Работа шла сложно: несмотря на частую замену "натуры", воздух в помещении был тяжелым.Еще одна масштабная работа – "Обливание", на которой изображен деревенский обычай зазывания дождя. Эту сцену художник увидел в селе Казанской губернии во время одного из своих путешествий "с целью художественных работ с натуры".Гравюры Дюрера из итальянской коллекцииГИМ, до 22 августаЧуть больше недели еще открыта по-настоящему уникальная выставка гравюр Дюрера, которую привезли в Москву из Италии. Это собрание из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, одной из самых известных художественных галерей Европы.Все работы – подлинники мастера эпохи Возрождения, 120 его гравюр. Внимательный зритель сможет проследить, как развивалось искусство мастера. Здесь есть такие отпечатки, как "Адам и Ева", целый раздел выставки посвящен "Апокалипсису". Известный цикл из 16 листов, которые иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета, был создан на волне ожиданий конца света, который предсказывали на 1500 год.Считается, что в гравюре Дюрер не просто достиг мастерства, но и совершил революцию, соединив в небольших работах черты поздней готики и раннего Ренессанса. К тому же он владел двумя разными техниками: гравюры по дереву и по металлу. Неудивительно, что современники часто с точностью копировали его работы – такие копии тоже можно увидеть на выставке.Исторические костюмы из фильмовКиностудия им. М. Горького, с 19 августаВ знаменитой киностудии, где теперь есть свое выставочное пространство, проводят уже вторую экспозицию. После успешного показа костюмов из сказок, здесь решили представить публике выставку "Время и Вещи. Исторический костюм в кино", это более 70 исторических костюмов и аксессуаров. Киностудия обладает уникальной коллекцией старинных костюмов, которая сложилась в процессе съемок. Часть – работы специалистов студии, которых по праву можно считать главными экспертами в России по пошиву исторического костюма. Часть – подлинные предметы. Вещи начали выкупать у населения в те годы, когда студия создавалась. Съемочные группы давали объявления в газетах и на радио о покупке вещей, подлинники брали в любом состоянии. Потом они попадали в руки реставраторам, а уже после – участвовали в съемках.Так постепенно собралась настоящая антикварная коллекция, где есть и трофейные предметы. Из послевоенной Германии были привезены вещи конца XIX – начала XX века. Например, один из таких праздничных камзолов можно увидеть в картине "Анна на шее" 1954 года на Александре Вертинском, который играет князя.Живое и неживое Саши Генциса Винзавод, с 20 августа по 3 сентябряФотограф Саша Генцис, как настоящий художник, отмечает свое 50-летие новой выставкой "Природа или прогресс". Он любит снимать захватывающие пейзажи и цеха промышленных гигантов. На его снимках сталкиваются природа и человек, естественное и искусственное. Генцис занимается фотографией более 20 лет. Работает в жанрах пейзажной и индустриальной fine art фотографии.С 2015 года в течение четырех лет он снимал заброшенные и еще действующие цеха завода "ЗИЛ", собирал истории о советском автогиганте. Одним последних сделал кадры завода незадолго до демонтажа. В другом проекте – "Управляемые небеса" – показал кабины исторических самолетов, соединив эти снимки с пейзажами из собственного архива. Получилось, что старые самолеты как бы вновь поднялись в небо. На Винзаводе можно увидеть работы из этих прошлых серий, а также пейзажный проект Генциса "Индустриальная Исландия".
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фотография, николай фешин, киностудия имени м. горького, картины, выставки, россия, культпоход
14:38 13.08.2021 (обновлено: 15:31 13.08.2021)
 

Неизвестный авангард и шедевры Дюрера: 5 лучших выставок августа в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница на пресс-показе выставки Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы полузабытого художника русского авангарда Ивана Кудряшова, исторические костюмы из фильмов, графика Дюрера и современная фотография. РИА Новости выбрало самые интересные московские выставки, которые можно посмотреть до конца августа.

Ученик Малевича

Третьяковка на Крымском валу, до 22 августа
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Посетительница на пресс-показе выставки Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительница на пресс-показе выставки "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Ученик автора "Черного квадрата" и один из идеологов "левого искусства". Сегодня об Иване Кудряшове знают, пожалуй, лишь профессионалы. Эту ошибку решили исправить в Третьяковской галерее, открыв летом первую ретроспективу художника. Верится с трудом, если учитывать, что не стало Кудряшова в 1972 году. Он учился в Москве в Свободных художественных мастерских, в 1920-е с просветительской миссией отправился в Оренбург. Однако уже через два года Кудряшов вернулся в столицу, столкнувшись с неприятием новаторских идей. Тем не менее, продолжал работать, что называется, гнул свою линию. К концу 1930-х ситуация изменилась. Авангардные эксперименты и идеи космизма, которые развивал автор, были чужды генеральной линии. Его исключили из Союза художников, и на многие годы Кудряшов оказался забыт. С наступлением оттепели о нем опять вспомнили – правда, только в профессиональных кругах.
Нынешняя выставка в ГТГ потребовала от кураторов невероятных усилий. Помимо работ Кудряшова, которые есть в галерее, экспонаты привезли еще из пяти музеев разных городов и стран: от Вятки до Узбекистана, Греции и Франции. Всего собрали около полутора сотен работ, среди которых есть и полотна коллег художника. Специально для выставки сделан объемный макет, который воссоздает супрематическую роспись Кудряшова для Оренбургского городского театра.

Николай Фешин и его "Бойня"

Третьяковка в Лаврушинском переулке, до 22 августа
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка возле картины на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве
Девушка возле картины на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка возле картины на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве
Эту выставку привезли в российскую столицу из Казани, где собрана самая большая коллекция работ Фешина. Из родного города живописец, график и скульптор эмигрировал в Америку, спасаясь от голода и, видимо, новых официальных художественных установок. В своей мастерской он тогда ставил множество работ, вроде как на временное хранение, а оказалось навсегда. В Америке, где у Фешина были поклонники среди влиятельных людей, его карьера складывалась удачно, он продолжал много работать. Уже после смерти художника его дочь Ия передала часть "американских" работ в дар казанскому музею. Примерно треть этого собрания привезли сейчас в Москву.
Ученик Репина и наследник традиций Серова – сегодня считается, что без автора "Девочки с персиками" не было бы и Фешина с его знаменитым "Портретом Вари Адоратской". Художник был прекрасным портретистом, как его учителя и предшественники, много писал ню. Но, пожалуй, самые впечатляющие и масштабные работы на выставке – это два больших полотна, "Бойня" и "Обливание".
"Бойню" Фешин задумал под влиянием идей Толстого о вегетарианстве. На полотне изображены мясники и огромная вывернутая бычья туша. Художник вспоминал, что работал над картиной в студии, имея перед глазами туши животных. Работа шла сложно: несмотря на частую замену "натуры", воздух в помещении был тяжелым.
Еще одна масштабная работа – "Обливание", на которой изображен деревенский обычай зазывания дождя. Эту сцену художник увидел в селе Казанской губернии во время одного из своих путешествий "с целью художественных работ с натуры".

Гравюры Дюрера из итальянской коллекции

ГИМ, до 22 августа
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетитель выставки "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" рассматривает графическую работу в Государственном историческом музее в Москве
Посетитель выставки Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры рассматривает графическую работу в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель выставки "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" рассматривает графическую работу в Государственном историческом музее в Москве
Чуть больше недели еще открыта по-настоящему уникальная выставка гравюр Дюрера, которую привезли в Москву из Италии. Это собрание из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии, одной из самых известных художественных галерей Европы.
Все работы – подлинники мастера эпохи Возрождения, 120 его гравюр. Внимательный зритель сможет проследить, как развивалось искусство мастера. Здесь есть такие отпечатки, как "Адам и Ева", целый раздел выставки посвящен "Апокалипсису". Известный цикл из 16 листов, которые иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета, был создан на волне ожиданий конца света, который предсказывали на 1500 год.
Считается, что в гравюре Дюрер не просто достиг мастерства, но и совершил революцию, соединив в небольших работах черты поздней готики и раннего Ренессанса. К тому же он владел двумя разными техниками: гравюры по дереву и по металлу. Неудивительно, что современники часто с точностью копировали его работы – такие копии тоже можно увидеть на выставке.

Исторические костюмы из фильмов

Киностудия им. М. Горького, с 19 августа
© Фото предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького, Софья АнцуповаЭкспозиция "Время и Вещи. Исторический костюм в кино" в новом выставочном пространстве Киностудии Горького
Экспозиция Время и Вещи. Исторический костюм в кино в новом выставочном пространстве Киностудии Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Киностудии им. М. Горького, Софья Анцупова
Экспозиция "Время и Вещи. Исторический костюм в кино" в новом выставочном пространстве Киностудии Горького
В знаменитой киностудии, где теперь есть свое выставочное пространство, проводят уже вторую экспозицию. После успешного показа костюмов из сказок, здесь решили представить публике выставку "Время и Вещи. Исторический костюм в кино", это более 70 исторических костюмов и аксессуаров. Киностудия обладает уникальной коллекцией старинных костюмов, которая сложилась в процессе съемок. Часть – работы специалистов студии, которых по праву можно считать главными экспертами в России по пошиву исторического костюма. Часть – подлинные предметы. Вещи начали выкупать у населения в те годы, когда студия создавалась. Съемочные группы давали объявления в газетах и на радио о покупке вещей, подлинники брали в любом состоянии. Потом они попадали в руки реставраторам, а уже после – участвовали в съемках.
Так постепенно собралась настоящая антикварная коллекция, где есть и трофейные предметы. Из послевоенной Германии были привезены вещи конца XIX – начала XX века. Например, один из таких праздничных камзолов можно увидеть в картине "Анна на шее" 1954 года на Александре Вертинском, который играет князя.

Живое и неживое Саши Генциса

Винзавод, с 20 августа по 3 сентября
© Из фотоархива автора“Управляемые небеса”. Саша Генцис
“Управляемые небеса”. Саша Генцис
© Из фотоархива автора
“Управляемые небеса”. Саша Генцис
Фотограф Саша Генцис, как настоящий художник, отмечает свое 50-летие новой выставкой "Природа или прогресс". Он любит снимать захватывающие пейзажи и цеха промышленных гигантов. На его снимках сталкиваются природа и человек, естественное и искусственное. Генцис занимается фотографией более 20 лет. Работает в жанрах пейзажной и индустриальной fine art фотографии.
С 2015 года в течение четырех лет он снимал заброшенные и еще действующие цеха завода "ЗИЛ", собирал истории о советском автогиганте. Одним последних сделал кадры завода незадолго до демонтажа. В другом проекте – "Управляемые небеса" – показал кабины исторических самолетов, соединив эти снимки с пейзажами из собственного архива. Получилось, что старые самолеты как бы вновь поднялись в небо. На Винзаводе можно увидеть работы из этих прошлых серий, а также пейзажный проект Генциса "Индустриальная Исландия".
 
ФотографияНиколай ФешинКиностудия имени М. ГорькогокартиныВыставкиРоссияКультпоход
 
 
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