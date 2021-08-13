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Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты

Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты - РИА Новости, 13.08.2021

Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты

Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 миллиона детей в РФ, сообщается на странице министерства труда и социального... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:13

2021-08-13T12:13

2021-08-13T12:31

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 миллиона детей в РФ, сообщается на странице министерства труда и социального развития в Instagram.Ранее сообщалось, что в первый день выплаты получили родители 17,4 миллиона российских детей."Родители 19,4 миллионов детей школьного возраста получили единовременные выплаты", - говорится в сообщении.Предоставление выплат началось 2 августа. Заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги будут выплачены на 17 миллионов детей.

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия