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Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты
Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты - РИА Новости, 13.08.2021
Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты
Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 миллиона детей в РФ, сообщается на странице министерства труда и социального... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:13
2021-08-13T12:13
2021-08-13T12:31
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 миллиона детей в РФ, сообщается на странице министерства труда и социального развития в Instagram.Ранее сообщалось, что в первый день выплаты получили родители 17,4 миллиона российских детей."Родители 19,4 миллионов детей школьного возраста получили единовременные выплаты", - говорится в сообщении.Предоставление выплат началось 2 августа. Заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги будут выплачены на 17 миллионов детей.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
12:13 13.08.2021 (обновлено: 12:31 13.08.2021)
Родители более 19 миллионов детей получили "школьные" выплаты
Минтруд: единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 миллионов детей
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Единовременные выплаты к школе в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,4 миллиона детей в РФ, сообщается на странице министерства труда и социального развития
в Instagram
.
Ранее сообщалось, что в первый день выплаты получили родители 17,4 миллиона российских детей.
"Родители 19,4 миллионов детей школьного возраста получили единовременные выплаты", - говорится в сообщении.
Предоставление выплат началось 2 августа. Заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.
Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги будут выплачены на 17 миллионов детей.