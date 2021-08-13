https://ria.ru/20210813/vvp-1745701668.html

Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале

Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале - РИА Новости, 13.08.2021

Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале

По предварительным оценкам Росстата, валовый внутренний продукт России во втором квартале этого года увеличился на 10,3% к аналогичному периоду 2020-го. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:10

2021-08-13T20:10

2021-08-13T20:50

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По предварительным оценкам Росстата, валовый внутренний продукт России во втором квартале этого года увеличился на 10,3% к аналогичному периоду 2020-го.По отношению к апрелю — июню 2019 года рост составил 1,7%.По оценке Минэкономразвития, подъем ВВП во втором квартале в годовом выражении составил 10,1%.Как указали в ведомстве, в июне экономика достигла уровня четвертого квартала 2019 года, после которого началась пандемия и снижение всех показателей. Рост ВВП в первые шесть месяцев года МЭР оценило в 4,6% к соответствующему периоду 2020-го.Оценка динамики валового внутреннего продукта на 2021 год также улучшилась, министерство ожидает роста на 3,8% вместо прежних 2,9%.Специалисты ожидали существенного увеличения показателя именно во втором квартале, поскольку именно на этот период прошлого года пришелся самый сильный спад из-за коронавируса.По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале снижение составило 7,8%, а в третьем и четвертом кварталах замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.

https://ria.ru/20210727/vvp-1743120763.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия