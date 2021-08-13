https://ria.ru/20210813/voronezh-1745664624.html

В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы

В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы - РИА Новости, 13.08.2021

В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы

Медики не обнаружили в ранах пассажиров автобуса, пострадавших при взрыве в Воронеже, инородные предметы и осколки, сообщила журналистам начальник отдела... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:31

2021-08-13T16:31

2021-08-13T17:24

происшествия

воронеж

здоровье - общество

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг — РИА Новости. Медики не обнаружили в ранах пассажиров автобуса, пострадавших при взрыве в Воронеже, инородные предметы и осколки, сообщила журналистам начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению областного департамента здравоохранения Надежда Остроушко.Она также рассказала, какие именно травмы получили пассажиры. По ее словам, у большинства это ушибы."Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии, это были ушибы легких, ушибы мягких тканей, ссадины — вот такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы", — сказала Остроушко.У остальных были в основном последствия контузии или баротравмы.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.

https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, здоровье - общество, взрыв автобуса в воронеже