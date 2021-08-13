https://ria.ru/20210813/voronezh-1745664624.html
В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы
В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы - РИА Новости, 13.08.2021
В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы
Медики не обнаружили в ранах пассажиров автобуса, пострадавших при взрыве в Воронеже, инородные предметы и осколки, сообщила журналистам начальник отдела... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:31
2021-08-13T16:31
2021-08-13T17:24
происшествия
воронеж
здоровье - общество
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745594688_0:207:1601:1107_1920x0_80_0_0_a25e9dcf4f97614a1195ccfae75cb857.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 авг — РИА Новости. Медики не обнаружили в ранах пассажиров автобуса, пострадавших при взрыве в Воронеже, инородные предметы и осколки, сообщила журналистам начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению областного департамента здравоохранения Надежда Остроушко.Она также рассказала, какие именно травмы получили пассажиры. По ее словам, у большинства это ушибы."Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии, это были ушибы легких, ушибы мягких тканей, ссадины — вот такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы", — сказала Остроушко.У остальных были в основном последствия контузии или баротравмы.Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.
https://ria.ru/20210813/vzryv-1745594740.html
https://ria.ru/20210813/vzryv-1745582415.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745594688_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_cb859f76a5650e32ecbfe0f72ad3262b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, здоровье - общество, взрыв автобуса в воронеже
16:31 13.08.2021 (обновлено: 17:24 13.08.2021)
В ранах пострадавших при взрыве в Воронеже не нашли инородные предметы
Врачи не нашли инородных предметов в ранах пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 13 авг — РИА Новости.
Медики не обнаружили в ранах пассажиров автобуса, пострадавших при взрыве в Воронеже
, инородные предметы и осколки, сообщила журналистам начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению областного департамента здравоохранения Надежда Остроушко.
Она также рассказала, какие именно травмы получили пассажиры. По ее словам, у большинства это ушибы.
"Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии, это были ушибы легких, ушибы мягких тканей, ссадины — вот такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы", — сказала Остроушко.
У остальных были в основном последствия контузии или баротравмы.
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" накануне вечером. По последним данным, при этом получили ранения 19 человек, две женщины позже умерли в больнице.
Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии.