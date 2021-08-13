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Московские медики проводят телеконсультации с врачами из Воронежа

Московские медики проводят телеконсультации с врачами из Воронежа - РИА Новости, 13.08.2021

Московские медики проводят телеконсультации с врачами из Воронежа

Медики федеральных центров проводят телеконсультации для выработки тактики лечения пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже, сообщила пресс-службы... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:22

2021-08-13T16:22

2021-08-13T16:22

происшествия

воронеж

россия

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Медики федеральных центров проводят телеконсультации для выработки тактики лечения пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже, сообщила пресс-службы Минздрава РФ.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко специалисты НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России и НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России проводят телемедицинские консультации с участием травматологов и реаниматологов Воронежа для выработки тактики лечения пострадавших в результате происшествия в автобусе", - говорится в сообщении.На данный момент состояние госпитализированных пострадавших стабильное, без отрицательной динамики, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.

воронеж

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже