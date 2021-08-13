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В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре
В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре
Иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в Воронеже, они госпитализированы, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:03
2021-08-13T15:34
происшествия
воронеж
opel astra
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в Воронеже, они госпитализированы, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.ДТП произошло в 12:10 мск пятницы у дома 141 на проспекте Труда."По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Opel Astra, местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП три пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего."Со слов водителя, ДТП произошло в результате резкого ухудшения его самочувствия", - добавляет ГУМВД.В свою очередь, прокуратура области сообщила, что водитель иномарки, по предварительным данным, уснул за рулем."По предварительной версии, водитель Opel уснул за рулём. По данному факту организована и проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
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60
Кадры с места ДТП в Воронеже, где водитель сбил трех пешеходов
В Воронеже 45-летний водитель сбил 3 пешеходов на тротуаре, после того как ему стало плохо за рулем, сообщает ГИБДД. Пострадавшие госпитализированы.
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происшествия, воронеж, opel astra, гумвд
14:03 13.08.2021 (обновлено: 15:34 13.08.2021)
 
В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре

В Воронеже водитель иномарки сбил троих пешеходов на тротуаре, они госпитализированы

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в Воронеже, они госпитализированы, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
ДТП произошло в 12:10 мск пятницы у дома 141 на проспекте Труда.
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"По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Opel Astra, местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП три пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
"Со слов водителя, ДТП произошло в результате резкого ухудшения его самочувствия", - добавляет ГУМВД.
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В свою очередь, прокуратура области сообщила, что водитель иномарки, по предварительным данным, уснул за рулем.
"По предварительной версии, водитель Opel уснул за рулём. По данному факту организована и проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
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