https://ria.ru/20210813/voronezh-1745634495.html

В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре

В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже водитель сбил пешеходов на тротуаре

Иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в Воронеже, они госпитализированы, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:03

2021-08-13T14:03

2021-08-13T15:34

происшествия

воронеж

opel astra

гумвд

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в Воронеже, они госпитализированы, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.ДТП произошло в 12:10 мск пятницы у дома 141 на проспекте Труда."По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Opel Astra, местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП три пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего."Со слов водителя, ДТП произошло в результате резкого ухудшения его самочувствия", - добавляет ГУМВД.В свою очередь, прокуратура области сообщила, что водитель иномарки, по предварительным данным, уснул за рулем."По предварительной версии, водитель Opel уснул за рулём. По данному факту организована и проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

https://ria.ru/20210810/rebenok-1745270094.html

https://ria.ru/20210722/anapa-1742413982.html

https://ria.ru/20210625/krym-1738617493.html

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Кадры с места ДТП в Воронеже, где водитель сбил трех пешеходов В Воронеже 45-летний водитель сбил 3 пешеходов на тротуаре, после того как ему стало плохо за рулем, сообщает ГИБДД. Пострадавшие госпитализированы. 2021-08-13T14:03 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, opel astra, гумвд