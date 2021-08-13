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В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе
В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе
Весь подвижной состав городского транспорта в Воронеже проверен после взрыва в автобусе, угроз не обнаружено, сообщил мэр города Вадим Кстенин в... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:04
2021-08-13T11:14
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Весь подвижной состав городского транспорта в Воронеже проверен после взрыва в автобусе, угроз не обнаружено, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале."Силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего", - сообщил мэр.Уточняется, что сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта, сотрудники продолжают контроль.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.По данным Минздрава РФ, при взрыве пострадали 19 человек, один погиб.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже, видео
В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Весь подвижной состав городского транспорта в Воронеже проверен после взрыва в автобусе, угроз не обнаружено, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале.
2021-08-13T09:04
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09:04 13.08.2021 (обновлено: 11:14 13.08.2021)
 
В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе

В Воронеже проверили весь городской транспорт после взрыва в автобусе, угроз не обнаружено

© РИА Новости / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанкВзорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
Взорвавшийся пассажирский автобус на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Правительство Воронежа
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Весь подвижной состав городского транспорта в Воронеже проверен после взрыва в автобусе, угроз не обнаружено, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале.
"Силами автотранспортных предприятий, управления транспорта, сотрудников линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего", - сообщил мэр.
Уточняется, что сейчас на линии штатно работает порядка 800 единиц пассажирского транспорта, сотрудники продолжают контроль.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
По данным Минздрава РФ, при взрыве пострадали 19 человек, один погиб.
 
ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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