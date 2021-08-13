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Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 19 человек, один погиб, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:31
2021-08-13T09:10
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 19 человек, один погиб, сообщила пресс-служба Минздрава.Ранее сообщалось о 18 пострадавших, одна женщина, получившая тяжелые травмы, умерла в больнице."Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.Еще семерым оказали амбулаторную помощь. Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Кроме того, он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"Хлопок очень громкий был" – очевидец взрыва в автобусе
Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже рассказал в четверг, что услышал сильный хлопок во время движения на машине. "В 21:10 произошла эта ситуация. Я проезжал перекресток, двигался в сторону юго-западного рынка. Происходит взрыв, слева от меня ехал автомобиль, пятнадцатый. Происходит взрыв, машину качает, я смотрю в зеркало, у меня порванная будка насквозь. Потом приглядываюсь в зеркало, а у пятнашки пробито стекло. …&gt; Кого-то вынесли с оторванными ногами, к сожалению. Кто-то уехал с ссадинами глубокими. Хлопок очень громкий был. Машину прям шатнуло неплохо, аж в другой ряд чуть не выкинуло", - объяснил мужчина. На данный момент следователи рассматривают три версии происшествия: неисправность технического оборудования в автобусе, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт. Последняя версия, по их мнению, маловероятна. Источник RT в правоохранительных органах сказал о поражающих элементах на месте: "Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства". Минимум 18 человек пострадали при ЧП, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
2021-08-13T08:31
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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60
происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, видео
Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 19 человек, один погиб, сообщила пресс-служба Минздрава.
2021-08-13T08:31
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08:31 13.08.2021 (обновлено: 09:10 13.08.2021)
 
Минздрав уточнил количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Минздрав: в результате взрыва автобуса в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 19 человек, один погиб, сообщила пресс-служба Минздрава.
Ранее сообщалось о 18 пострадавших, одна женщина, получившая тяжелые травмы, умерла в больнице.
"Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
Еще семерым оказали амбулаторную помощь.
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже накануне вечером. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что отрабатывают различные версии произошедшего.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Кроме того, он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков.
 
ПроисшествияВоронежВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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