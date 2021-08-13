https://ria.ru/20210813/voronezh-1745563019.html
Очевидец ЧП в Воронеже рассказал, как пытался помочь пострадавшей девушке
Очевидец ЧП в Воронеже рассказал, как пытался помочь пострадавшей девушке - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидец ЧП в Воронеже рассказал, как пытался помочь пострадавшей девушке
Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что пытался помочь девушке, которой оторвало ступни, но у нее были слишком серьезные травмы. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:39
2021-08-13T00:39
2021-08-13T02:10
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c6055aa32a569736a9bec6af60d27a81.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что пытался помочь девушке, которой оторвало ступни, но у нее были слишком серьезные травмы.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Всего, по данным регионального департамента здравоохранения, в ЧП пострадали 16 человек, девушка с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.По его словам, серьезно пострадавших было двое - эта и еще одна девушка, которую зажало между сиденьями, у остальных были осколочные ранения и резаные раны.
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_795594ac26589bbffc776b19b285fb34.jpg
Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-13T00:39
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже, видео
Очевидец ЧП в Воронеже рассказал, как пытался помочь пострадавшей девушке
ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Очевидец взрыва в автобусе в Воронеже Игорь Пахачев рассказал, что пытался помочь девушке, которой оторвало ступни, но у нее были слишком серьезные травмы.
2021-08-13T00:39
true
PT0M11S
00:39 13.08.2021 (обновлено: 02:10 13.08.2021)
Очевидец ЧП в Воронеже рассказал, как пытался помочь пострадавшей девушке
Очевидец рассказал, как пытался помочь девушке, оставшейся без ног после взрыва автобуса в Воронеже