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В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса
В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса
Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T00:29
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происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв автобуса в воронеже
москва
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.Она добавила, что, по предварительным данным, пострадали 14 человек, одна из пострадавших в последующем скончалась.Ранее региональный департамент здравоохранения сообщал, что в ЧП пострадали 16 человек, девушка с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже, москва, светлана петренко, россия
00:29 13.08.2021 (обновлено: 00:36 13.08.2021)
 
В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса

СК возбудил уголовное дело после взрыва автобуса в Воронеже

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан", - сказала Петренко.

Она добавила, что, по предварительным данным, пострадали 14 человек, одна из пострадавших в последующем скончалась.
Ранее региональный департамент здравоохранения сообщал, что в ЧП пострадали 16 человек, девушка с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.
 
ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв автобуса в ВоронежеМоскваСветлана ПетренкоРоссия
 
 
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