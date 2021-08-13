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В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса

В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва автобуса

Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T00:29

2021-08-13T00:29

2021-08-13T00:36

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв автобуса в воронеже

москва

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело после ЧП с автобусом в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.Она добавила, что, по предварительным данным, пострадали 14 человек, одна из пострадавших в последующем скончалась.Ранее региональный департамент здравоохранения сообщал, что в ЧП пострадали 16 человек, девушка с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.

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2021

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-13T00:29 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже, москва, светлана петренко, россия