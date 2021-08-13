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Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями
Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями - РИА Новости, 13.08.2021
Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями
Одну из пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже зажало между сиденьями, рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев, по мнению... РИА Новости, 13.08.2021
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происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Одну из пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже зажало между сиденьями, рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев, по мнению которого девочка получила перелом ребер.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Депздрав региона сообщил о погибшей и 15 пострадавших.Он рассказал, что сначала увидел девочку 11 лет, которую зажало между сиденьями."Парень, который если меня увидит, услышит - спасибо тебе огромное. Он помогал мне растянуть эти сиденья, мы их просто порвали, достали девочку. Очевидно, у нее ребра были поломаны, не могла она встать", - рассказал он.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже
00:15 13.08.2021 (обновлено: 00:37 13.08.2021)
 
Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями

Очевидец взрыва автобуса в Воронеже рассказал, что одну из пострадавших зажало между сиденьями

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Одну из пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже зажало между сиденьями, рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев, по мнению которого девочка получила перелом ребер.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Депздрав региона сообщил о погибшей и 15 пострадавших.
"Подъехал этот автобус, потом он взорвался. Люди в панике начали все разбегаться в разные стороны, это первые были минуты после трагедии. Затем, когда понял, что произошло - несчастный случай, рванул, покуда все разбегались, оставил супругу с детьми на той остановке, рванул в автобус, залез с этой стороны, сбоку в него", - сказал Пахачев журналистам.
Он рассказал, что сначала увидел девочку 11 лет, которую зажало между сиденьями.
"Парень, который если меня увидит, услышит - спасибо тебе огромное. Он помогал мне растянуть эти сиденья, мы их просто порвали, достали девочку. Очевидно, у нее ребра были поломаны, не могла она встать", - рассказал он.
 
ПроисшествияВоронежВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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