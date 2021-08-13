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Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями

Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями - РИА Новости, 13.08.2021

Очевидец: одну из пострадавших в автобусе в Воронеже зажало между сиденьями

Одну из пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже зажало между сиденьями, рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев, по мнению... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T00:15

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происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Одну из пострадавших при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже зажало между сиденьями, рассказал журналистам очевидец происшествия Игорь Пахачев, по мнению которого девочка получила перелом ребер.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Депздрав региона сообщил о погибшей и 15 пострадавших.Он рассказал, что сначала увидел девочку 11 лет, которую зажало между сиденьями."Парень, который если меня увидит, услышит - спасибо тебе огромное. Он помогал мне растянуть эти сиденья, мы их просто порвали, достали девочку. Очевидно, у нее ребра были поломаны, не могла она встать", - рассказал он.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T00:15 true PT0M59S

Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-13T00:15 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже