https://ria.ru/20210813/vizit-1745591730.html

Визит Зеленского в США станет "историей успеха", заявили в МИД Украины

Визит Зеленского в США станет "историей успеха", заявили в МИД Украины - РИА Новости, 13.08.2021

Визит Зеленского в США станет "историей успеха", заявили в МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон станет "историей успеха", по его мнению, в ходе РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:51

2021-08-13T10:51

2021-08-13T10:51

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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон станет "историей успеха", по его мнению, в ходе этой поездки между сторонами будут достигнуты конкретные договоренности.Визит Зеленского в США запланирован на конец августа. Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак на прошлой неделе посещали США для подготовки встречи. Как сообщил Ермак, делегация из Киева провела "откровенную встречу" с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном."Будет (визит – ред.) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", - заявил Кулеба в ходе брифинга в пятницу.По его словам, двухпартийная поддержка Киева в США позволяет рассчитывать на успешную поездку украинского президента.Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210804/ton-1744291150.html

https://ria.ru/20210619/zelenskiy-1737710773.html

украина

киев

сша

вашингтон (город)

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