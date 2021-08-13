https://ria.ru/20210813/venom-1745593201.html
Премьеру блокбастера "Веном 2" снова перенесли
Премьеру блокбастера "Веном 2" снова перенесли - РИА Новости, 13.08.2021
Премьеру блокбастера "Веном 2" снова перенесли
Компания Sony Pictures объявила, что снова откладывает премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" в кинотеатрах, сообщает Variety. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:21
2021-08-13T14:21
2021-08-13T14:21
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Компания Sony Pictures объявила, что снова откладывает премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" в кинотеатрах, сообщает Variety. Сиквел "Венома" с Томом Харди в главной роли, который и так несколько раз переносили из-за пандемии, должен был выйти на больших экранах 24 сентября. Теперь же его релиз состоится 15 октября. По информации издания, выпуск одного из самых ожидаемых фильмов года задерживается из-за роста числа заболевших "дельта"-штаммом коронавируса в США. Зрители бояться идти в кинотеатры, а прокатчики не хотят рисковать кассовыми сборами, в том числе и на международном рынке. В предстоящем блокбастере Marvel, который снял Энди Серкис, расскажут, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном. Но главной угрозой для обоих окажется маньяк Клетус Кэседи (Вуди Харрельсон), он же суперзлодей Карнаж. Серийный убийца и безумец тоже обзаводится симбиотом, похожим на Венома, и теперь мечтает устроить бойню. Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал 856 миллионов.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, том харди (эдвард харди), sony pictures, вуди харрельсон, энди серкис, что посмотреть , коронавирус covid-19
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Компания Sony Pictures объявила, что снова откладывает премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" в кинотеатрах, сообщает
Variety.
Сиквел "Венома" с Томом Харди в главной роли, который и так несколько раз переносили из-за пандемии, должен был выйти на больших экранах 24 сентября. Теперь же его релиз состоится 15 октября.
По информации издания, выпуск одного из самых ожидаемых фильмов года задерживается из-за роста числа заболевших "дельта"-штаммом коронавируса в США. Зрители бояться идти в кинотеатры, а прокатчики не хотят рисковать кассовыми сборами, в том числе и на международном рынке.
В предстоящем блокбастере Marvel, который снял Энди Серкис, расскажут, как репортер Эдди Брок (Харди) пытается найти общий язык с инопланетным симбиотом по имени Веном. Но главной угрозой для обоих окажется маньяк Клетус Кэседи (Вуди Харрельсон), он же суперзлодей Карнаж.
Серийный убийца и безумец тоже обзаводится симбиотом, похожим на Венома, и теперь мечтает устроить бойню.
Первая часть "Венома" имела коммерческий успех. При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал 856 миллионов.