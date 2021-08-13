https://ria.ru/20210813/vashington-1745710124.html

Под Вашингтоном задержали мужчину, проникшего на военную базу

Под Вашингтоном задержали мужчину, проникшего на военную базу - РИА Новости, 13.08.2021

Под Вашингтоном задержали мужчину, проникшего на военную базу

Американская военная база в районе Вашингтона сообщила о задержании мужчины, проникшего на ее территорию, и отменила экстренные меры, которые были введены в... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T22:13

2021-08-13T22:13

2021-08-13T22:41

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американская военная база в районе Вашингтона сообщила о задержании мужчины, проникшего на ее территорию, и отменила экстренные меры, которые были введены в этой связи."Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона", - сообщили военные через Facebook.О наличии пострадавших в инциденте не сообщается.Из-за угрозы вооруженного нападения доступ на базу был блокирован, а личному составу предписано бежать или прятаться при встрече с подозреваемым. Информация о наличии у него сообщника не подтвердилась.Десять дней назад инцидент со стрельбой произошел возле здания Пентагона, где мужчина убил полицейского и, завладев оружием, покончил с собой.

https://ria.ru/20210607/posolstvo-1735970452.html

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в мире, сша, вашингтон (город)