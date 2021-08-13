https://ria.ru/20210813/vashington-1745701857.html
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 13.08.2021
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:14
2021-08-13T20:14
2021-08-13T21:30
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории вооруженного мужчины."Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — говорится в публикации, размещенной в твиттер-аккаунте военного объекта.Охрана блокировала базу. Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci.Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.На прошлой неделе на автобусной остановке в комплексе Пентагона 27-летний житель штата Джорджия напал на полицейского, а затем покончил с собой. Пострадал прохожий. Здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.Подозреваемый, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.
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в мире, вашингтон (город), gucci
20:14 13.08.2021 (обновлено: 21:30 13.08.2021)
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости.
Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона
, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории вооруженного мужчины.
"Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — говорится в публикации, размещенной в твиттер-аккаунте
военного объекта.
Охрана блокировала базу. Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci.
Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.
На прошлой неделе на автобусной остановке в комплексе Пентагона 27-летний житель штата Джорджия напал на полицейского, а затем покончил с собой. Пострадал прохожий. Здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
Подозреваемый, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.