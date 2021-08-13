https://ria.ru/20210813/vashington-1745701857.html

На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины

На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 13.08.2021

На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины

Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T20:14

2021-08-13T20:14

2021-08-13T21:30

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории вооруженного мужчины."Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — говорится в публикации, размещенной в твиттер-аккаунте военного объекта.Охрана блокировала базу. Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci.Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.На прошлой неделе на автобусной остановке в комплексе Пентагона 27-летний житель штата Джорджия напал на полицейского, а затем покончил с собой. Пострадал прохожий. Здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.Подозреваемый, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.

https://ria.ru/20210809/napadenie-1744976732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вашингтон (город), gucci