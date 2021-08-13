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На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины - РИА Новости, 13.08.2021
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины
Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T20:14
2021-08-13T21:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории вооруженного мужчины."Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — говорится в публикации, размещенной в твиттер-аккаунте военного объекта.Охрана блокировала базу. Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci.Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.На прошлой неделе на автобусной остановке в комплексе Пентагона 27-летний житель штата Джорджия напал на полицейского, а затем покончил с собой. Пострадал прохожий. Здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.Подозреваемый, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.
https://ria.ru/20210809/napadenie-1744976732.html
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в мире, вашингтон (город), gucci
20:14 13.08.2021 (обновлено: 21:30 13.08.2021)
 
На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины

На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за вооруженного мужчины

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Командование американской военной базы Анакостиа-Боллин, расположенной в районе Вашингтона, предупредило личный состав о возможном присутствии на территории вооруженного мужчины.
"Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь", — говорится в публикации, размещенной в твиттер-аккаунте военного объекта.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 01:11
WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей
Охрана блокировала базу. Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина среднего роста с сумкой Gucci.
Позднее командование через социальные сети предупредило о вероятном присутствии на базе еще одного подозреваемого — тоже чернокожего мужчины, который может быть ранен.
На прошлой неделе на автобусной остановке в комплексе Пентагона 27-летний житель штата Джорджия напал на полицейского, а затем покончил с собой. Пострадал прохожий. Здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
Подозреваемый, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.
Мужчина открыл стрельбу в районе военной базы Форт Детрик в американском штате Мэриленд
6 апреля, 17:05
При стрельбе в штате Мэриленд погибли три человека
 
В миреВашингтон (город)Gucci
 
 
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