https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745626087.html

В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации

В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации - РИА Новости, 13.08.2021

В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации

Спрос населения на вакцинацию от коронавируса в Архангельской области высокий, план выполнен на 53,4%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:19

2021-08-13T13:19

2021-08-13T13:19

архангельская область

общество

архангельская область

здоровье - общество

коронавирусы

александр цыбульский

александр гуцан

сзфо

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 авг – РИА Новости. Спрос населения на вакцинацию от коронавируса в Архангельской области высокий, план выполнен на 53,4%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.Глава региона отметил, что в настоящий момент во всех медицинских учреждениях региона продолжается вакцинация коронавируса. С начала прививочной кампании в Архангельскую область поступило 342 674 комплекта вакцины. На сегодняшний день 275 517 жителей региона привиты первым компонентом, 212 505 - двумя."В общей сложности мы привили 53,4% от плановых показателей. Мы взяли хороший темп, сейчас уже отработана полностью маршрутизация, во всех медучреждениях есть вакцина, и я хочу сказать, что по Архангельской области у нас сегодня спрос населения на вакцинацию очень серьезный. Люди хотят прививаться, и мы от трех до четырех тысяч человек вакцинируем ежедневно", - сказал Цыбульский.Полпред президента РФ в СЗФО отметил хороший темп вакцинации в регионе и поручил не допускать его снижения, особо отметив необходимость качественно и комфортно обеспечивать процесс как в медицинских организациях, так и в мобильных пунктах вакцинации."Полностью достичь плановых показателей по вакцинации в Архангельской области планируется в начале октября 2021 года", - отметили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20210813/arkhangelsk-1745625150.html

https://ria.ru/20210722/zadachi-1742360659.html

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