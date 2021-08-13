https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745626087.html
В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации
В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации - РИА Новости, 13.08.2021
В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации
Спрос населения на вакцинацию от коронавируса в Архангельской области высокий, план выполнен на 53,4%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:19
2021-08-13T13:19
2021-08-13T13:19
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общество
архангельская область
здоровье - общество
коронавирусы
александр цыбульский
александр гуцан
сзфо
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 авг – РИА Новости. Спрос населения на вакцинацию от коронавируса в Архангельской области высокий, план выполнен на 53,4%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на встрече с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном.Глава региона отметил, что в настоящий момент во всех медицинских учреждениях региона продолжается вакцинация коронавируса. С начала прививочной кампании в Архангельскую область поступило 342 674 комплекта вакцины. На сегодняшний день 275 517 жителей региона привиты первым компонентом, 212 505 - двумя."В общей сложности мы привили 53,4% от плановых показателей. Мы взяли хороший темп, сейчас уже отработана полностью маршрутизация, во всех медучреждениях есть вакцина, и я хочу сказать, что по Архангельской области у нас сегодня спрос населения на вакцинацию очень серьезный. Люди хотят прививаться, и мы от трех до четырех тысяч человек вакцинируем ежедневно", - сказал Цыбульский.Полпред президента РФ в СЗФО отметил хороший темп вакцинации в регионе и поручил не допускать его снижения, особо отметив необходимость качественно и комфортно обеспечивать процесс как в медицинских организациях, так и в мобильных пунктах вакцинации."Полностью достичь плановых показателей по вакцинации в Архангельской области планируется в начале октября 2021 года", - отметили в пресс-службе правительства региона.
https://ria.ru/20210813/arkhangelsk-1745625150.html
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общество, архангельская область, здоровье - общество, коронавирусы, александр цыбульский, александр гуцан, сзфо, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Архангельской области рассказали о ходе вакцинации
План вакцинации от COVID-19 в Архангельской области выполнили более чем на 50%