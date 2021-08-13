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В Ульяновске легкомоторный самолет пролетел под мостом
В Ульяновске легкомоторный самолет пролетел под мостом - РИА Новости, 13.08.2021
В Ульяновске легкомоторный самолет пролетел под мостом
Полиция установила личность пилота, который на своем легкомоторном самолете пролетел под мостом в Ульяновске и нарушил правила использования воздушного... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:18
2021-08-13T16:18
происшествия
ульяновск
россия
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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Полиция установила личность пилота, который на своем легкомоторном самолете пролетел под мостом в Ульяновске и нарушил правила использования воздушного пространства, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО.Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что под Императорским мостом в Ульяновске пролетел самолет.По данным полиции, управлявший личным легкомоторным воздушным судном гражданин отклонился от ранее согласованного маршрута и пролетел под автомобильно-железнодорожным мостом через Волгу, в его действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства"."Сотрудниками Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность пилота, допустившего нарушение правил использования воздушного пространства. Предполагаемым виновником инцидента оказался руководитель одного из коммерческих предприятий региона", - говорится в сообщении.Уточняется, что собранные полицейскими материалы будут направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу для принятия законного решения.
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происшествия, ульяновск, россия
16:18 13.08.2021
 
В Ульяновске легкомоторный самолет пролетел под мостом

Полиция нашла пилота легкомоторного самолета, пролетевшего под мостом в Ульяновске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Полиция установила личность пилота, который на своем легкомоторном самолете пролетел под мостом в Ульяновске и нарушил правила использования воздушного пространства, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО.
Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что под Императорским мостом в Ульяновске пролетел самолет.
По данным полиции, управлявший личным легкомоторным воздушным судном гражданин отклонился от ранее согласованного маршрута и пролетел под автомобильно-железнодорожным мостом через Волгу, в его действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства".
"Сотрудниками Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность пилота, допустившего нарушение правил использования воздушного пространства. Предполагаемым виновником инцидента оказался руководитель одного из коммерческих предприятий региона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собранные полицейскими материалы будут направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу для принятия законного решения.
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