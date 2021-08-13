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В Киеве пообещали привлечь ядерные страны для давления на Россию
В Киеве пообещали привлечь ядерные страны для давления на Россию - РИА Новости, 13.08.2021
В Киеве пообещали привлечь ядерные страны для давления на Россию
Киев намерен привлечь ядерные страны для влияния на РФ по вопросам размещения ядерного оружия в Крыму, в том числе с целью применения контрмер, заявил глава МИД РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:05
2021-08-13T12:05
в мире
ядерное оружие
украина
киев
республика крым
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Киев намерен привлечь ядерные страны для влияния на РФ по вопросам размещения ядерного оружия в Крыму, в том числе с целью применения контрмер, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.Ранее в Киеве предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины, так как украинские власти обеспокоены якобы имеющимися намерениями РФ разместить ядерное оружие в Крыму. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа.Выступая на конференции в пятницу, Кулеба заявил, что Киев давно поднимал вопрос о том, что на полуострове якобы происходит активность, связанная с ядерным оружием."Наших партнеров мы об этом информируем. Безусловно, продолжим это делать, не только с целью информирования, но и с целью применения контрмер. Вопрос размещения ядерного оружия – это не локальный и не региональный вопрос, а глобальная угроза. Мы будем использовать все возможности, в том числе влияние других ядерных стран на РФ, для того, чтобы сдерживать такую активность", - сказал Кулеба на брифинге.Заявление о намерении Москвы разместить ядерное оружие на полуострове глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее назвал тупостью, отмечая, что сегодня такой необходимости нет. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отнесся к этой идее Киева как к "дешевому пиару" перед саммитом по "возвращению" полуострова, который пройдет на Украине 23 августа. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинских властей не должны касаться планы по размещению оружия в Крыму, так как это внутреннее дело России.
https://ria.ru/20210811/pvo-1745325359.html
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украина
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в мире, ядерное оружие, украина, киев, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия
12:05 13.08.2021
 
В Киеве пообещали привлечь ядерные страны для давления на Россию

Глава МИД Украины Кулеба: мы используем влияние ядерных стран на Россию для сдерживания активности

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Киев намерен привлечь ядерные страны для влияния на РФ по вопросам размещения ядерного оружия в Крыму, в том числе с целью применения контрмер, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.
Ранее в Киеве предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины, так как украинские власти обеспокоены якобы имеющимися намерениями РФ разместить ядерное оружие в Крыму. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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МИД отреагировал на заявления Украины о размещении ПВО США
Выступая на конференции в пятницу, Кулеба заявил, что Киев давно поднимал вопрос о том, что на полуострове якобы происходит активность, связанная с ядерным оружием.
"Наших партнеров мы об этом информируем. Безусловно, продолжим это делать, не только с целью информирования, но и с целью применения контрмер. Вопрос размещения ядерного оружия – это не локальный и не региональный вопрос, а глобальная угроза. Мы будем использовать все возможности, в том числе влияние других ядерных стран на РФ, для того, чтобы сдерживать такую активность", - сказал Кулеба на брифинге.
Заявление о намерении Москвы разместить ядерное оружие на полуострове глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук ранее назвал тупостью, отмечая, что сегодня такой необходимости нет. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отнесся к этой идее Киева как к "дешевому пиару" перед саммитом по "возвращению" полуострова, который пройдет на Украине 23 августа. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинских властей не должны касаться планы по размещению оружия в Крыму, так как это внутреннее дело России.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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В миреЯдерное оружиеУкраинаКиевРеспублика КрымМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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