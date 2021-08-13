https://ria.ru/20210813/ukraina-1745566211.html

Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат

Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат - РИА Новости, 13.08.2021

Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с "Главкомом заявил, что администрация президента Джо Байдена ошиблась в вопросе "Северного потока — 2",... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T02:36

2021-08-13T02:36

2021-08-13T03:39

в мире

украина

сша

джо байден

евросоюз

уильям тейлор

северный поток — 2

россия

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Американский дипломат раскрыл критическую ошибку Байдена из-за "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с "Главкомом заявил, что администрация президента Джо Байдена ошиблась в вопросе "Северного потока — 2", недостаточно уделив внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации российского газового проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Дипломат подчеркнул, что, по его мнению, Белому дому было необходимо уделить большее внимание усилению России из-за запуска газопровода.Тейлор также усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

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сша

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, евросоюз, уильям тейлор, северный поток — 2, россия