02:36 13.08.2021 (обновлено: 03:39 13.08.2021)
Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
Экс-посол США на Украине Тейлор: Байден ошибся в политике по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с "Главкомом заявил, что администрация президента Джо Байдена ошиблась в вопросе "Северного потока — 2", недостаточно уделив внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации российского газового проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Берлин также обязался добиваться введения санкций против Москвы, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
"На мой взгляд, это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности России влиять на Украину и Европу благодаря "Северному потоку — 2". Но я подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше — американо-немецкому. И это был неправильный расчет", — заявил Тейлор.
Дипломат подчеркнул, что, по его мнению, Белому дому было необходимо уделить большее внимание усилению России из-за запуска газопровода.
Тейлор также усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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