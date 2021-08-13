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Украина атаковала "Газпром" через Европу
Украина атаковала "Газпром" через Европу - РИА Новости, 13.08.2021
Украина атаковала "Газпром" через Европу
Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обратился к властям Евросоюза из-за действий "Газпрома". По мнению ОГТСУ, российская корпорация опустошает... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:00
2021-08-13T08:05
экономика
авторы
украина
норвегия
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
северный поток
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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обратился к властям Евросоюза из-за действий "Газпрома". По мнению ОГТСУ, российская корпорация опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Украину. В Киеве считают, что в ситуацию должен вмешаться антимонопольный орган ЕС.В компании отмечают, что из-за остановки маршрутов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" в июле страны ЕС недополучили почти два миллиарда кубометров газа."Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в подземных хранилищах газа (ПХГ), контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности менее 13%, у других операторов — в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") — 14%, другие операторы — 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы в значительной степени является искусственным и не является первопричиной роста цен", — заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.Понятно, что в данном случае Украина выполняет примерно ту же роль, что и низкоранговая собака в стае: ведь по логике претензии по поводу недопоставок газа, если таковые действительно есть, должны бы выдвигать европейцы, недополучившие газ. Но вопрос в том, насколько в принципе обоснованы эти претензии.Начнем с того, что по итогам семи месяцев текущего года "Газпром" на 23% по сравнению с прошлым годом нарастил поставки газа в дальнее зарубежье. Правда, тут в расчет взяты в том числе и в разы выросшие поставки в Турцию. Но и поставки именно в ЕС выросли примерно на 20%. Так что обвинить "Газпром" в сокращении поставок никак нельзя. А вот другие крупнейшие поставщики газа в ЕС поставки сократили. Это и Норвегия, которая проводит профилактические и ремонтные работы на своей добывающей инфраструктуре. И Алжир, который исправно поставляет в Европу трубопроводный газ, но сжиженный перенаправил в Азию, где его покупают существенно дороже. И особенно Катар, который в еще большей степени переориентировался на Азию. Да и американский сжиженный газ едет туда же. К тому же сокращается и внутриевропейская добыча — в связи с постепенным закрытием крупнейшего европейского газового месторождения Гронинген.По логике происходящего, предъявлять претензии за рост цен на газ на европейском рынке из-за его дефицита нужно именно этим поставщикам.Несостоятельны и претензии относительно "ненаращивания" поставок через украинскую ГТС. У "Газпрома" и "Нафтогаза" есть контракт на транзит в нынешнем году 40 миллиардов кубометров газа по, можно сказать, кабальной для "Газпрома" формуле "качай или плати". "Газпром" в теории может даже не качать, а только платить — и даже при этом контракт не будет нарушен. Однако он газ транспортирует в оговоренных объемах и даже сверх того! За первое полугодие "Газпром" транзитом через Украину поставил 21,7 миллиарда кубометров газа при оговоренных 20 миллиардах кубометров. Да, это меньше, чем в первом полугодии прошлого года (24,9 миллиарда кубометров), но тогда, согласно контракту, за год он должен был прокачать или оплатить транзит 65 миллиардов кубометров. Оговоримся сразу: весь объем не прокачал, но транзит оплатил за все 65 миллиардов кубометров, не возмущаясь.В среднем в месяц в первом полугодии транзит через Украину составлял 3,62 миллиарда кубометров. В июле, по поводу которого украинская сторона выдвигает особые претензии, объем прокачки оказался даже выше: 3,85 миллиарда кубометров. Чтобы осуществлять поставки сверх минимального объема, оговоренного в контракте, "Газпром" вынужден докупать дополнительные мощности. Причем по более высокой цене: услуги по бронированию дополнительных мощностей украинской ГТС на месяц стоят на 20% выше базовой контрактной стоимости.Тем не менее корпорация исправно бронирует твердые дополнительные мощности на 15 миллионов кубометров в сутки. Да, кроме того, ОГТСУ ежемесячно выставляет на аукцион еще и прерывистые дополнительные мощности на 64 миллиона кубометров в сутки. Отличие в том, что при бронировании прерывистых мощностей ОГТСУ осуществляет транзит в зависимости от своих возможностей: без твердой гарантии немедленной прокачки. Разумеется, в европейской практике такие мощности выставляются на аукцион с дисконтом. Однако Киев их упорно выставляет по той же цене, что и твердые, а "Газпром" не менее упорно на аукционы не является. После чего ОГТСУ всякий раз выпускает заявления о кознях российского партнера.Еще одна претензия ОГТСУ касается слабой заполненности ПХГ "Газпрома" в Европе. Хотя какое отношение имеет украинский оператор к ним, уж совсем непонятно. На Украине максимальная заполненность ПХГ год от года скачет чуть ли не в два раза. Однако в связи с этим истерик не устраивают ни российские газовики, ни европейские потребители. "Газпром" использует собственные европейские мощности по хранению газа так, как это ему выгодно, и так, чтобы это позволяло выполнять контрактные обязательства по поставкам газа потребителям — и эта тема вообще никого касаться не должна.Но даже если ее рассмотреть, то ответ на вопрос, почему европейские хранилища "Газпрома" так слабо заполнены, есть. В осенне-зимний сезон 2020/2021 из российских ПХГ были подняты рекордные 60,6 миллиарда кубометров газа. Притом что в зиму корпорация зашла с запасами в 72,3 миллиарда кубометров. Согласно планам "Газпрома", в новый отопительный сезон он должен войти с запасами 72,6 миллиарда кубометров. Абсолютно естественно, что заполнение российских хранилищ для него является приоритетным и производится в первоочередном порядке. Так что европейским ПХГ просто придется подождать. Что же касается поднятия из них газа летом, то и такое может случаться: никто же, например, не застрахован от аварий.Одним словом, претензии ОГТСУ к "Газпрому" выглядят нелепо и смешно.Но это не повод расслабляться. Претензии "Нафтогаза" по поводу недопоставок "Газпромом" газа по транзитному контракту от 2009 года тоже изначально выглядели нелепо и смешно — ведь контракт не предусматривал формулы "качай или плати". Однако Стокгольмский арбитраж в итоге принял политическое решение, подтвердившее справедливость этих нелепых претензий, а главное — частично повесившее содержание Украины на Россию ("Газпром" в конце 2019 года перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, которые почти в полном объеме были переведены им в государственный бюджет Украины). До конца исключать попытку провернуть подобный фокус повторно со стороны антимонопольных органов ЕС, наверное, все же не стоит.
https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html
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Валерий Михайлов
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60
экономика, авторы, украина, норвегия, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, северный поток, сергей макогон, стокгольмский арбитраж, россия
08:00 13.08.2021 (обновлено: 08:05 13.08.2021)
 

Украина атаковала "Газпром" через Европу

© Фото : ПАО "Газпром"ПХГ "Йемгум" в Германии
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обратился к властям Евросоюза из-за действий "Газпрома". По мнению ОГТСУ, российская корпорация опустошает свои подземные хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Украину. В Киеве считают, что в ситуацию должен вмешаться антимонопольный орган ЕС.
В компании отмечают, что из-за остановки маршрутов "Ямал — Европа" и "Северный поток — 1" в июле страны ЕС недополучили почти два миллиарда кубометров газа.
Работа на газопроводе Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:00
Россия прикрыла вентиль: Европа испытала "энергетический шок"
"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в подземных хранилищах газа (ПХГ), контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности менее 13%, у других операторов — в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") — 14%, другие операторы — 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы в значительной степени является искусственным и не является первопричиной роста цен", — заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Понятно, что в данном случае Украина выполняет примерно ту же роль, что и низкоранговая собака в стае: ведь по логике претензии по поводу недопоставок газа, если таковые действительно есть, должны бы выдвигать европейцы, недополучившие газ. Но вопрос в том, насколько в принципе обоснованы эти претензии.
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля 2020, 13:56
"Дешевле, чем в Европе". Киев предложил "Газпрому" хранить газ на Украине
Начнем с того, что по итогам семи месяцев текущего года "Газпром" на 23% по сравнению с прошлым годом нарастил поставки газа в дальнее зарубежье. Правда, тут в расчет взяты в том числе и в разы выросшие поставки в Турцию. Но и поставки именно в ЕС выросли примерно на 20%. Так что обвинить "Газпром" в сокращении поставок никак нельзя. А вот другие крупнейшие поставщики газа в ЕС поставки сократили. Это и Норвегия, которая проводит профилактические и ремонтные работы на своей добывающей инфраструктуре. И Алжир, который исправно поставляет в Европу трубопроводный газ, но сжиженный перенаправил в Азию, где его покупают существенно дороже. И особенно Катар, который в еще большей степени переориентировался на Азию. Да и американский сжиженный газ едет туда же. К тому же сокращается и внутриевропейская добыча — в связи с постепенным закрытием крупнейшего европейского газового месторождения Гронинген.
По логике происходящего, предъявлять претензии за рост цен на газ на европейском рынке из-за его дефицита нужно именно этим поставщикам.
Несостоятельны и претензии относительно "ненаращивания" поставок через украинскую ГТС. У "Газпрома" и "Нафтогаза" есть контракт на транзит в нынешнем году 40 миллиардов кубометров газа по, можно сказать, кабальной для "Газпрома" формуле "качай или плати". "Газпром" в теории может даже не качать, а только платить — и даже при этом контракт не будет нарушен. Однако он газ транспортирует в оговоренных объемах и даже сверх того! За первое полугодие "Газпром" транзитом через Украину поставил 21,7 миллиарда кубометров газа при оговоренных 20 миллиардах кубометров. Да, это меньше, чем в первом полугодии прошлого года (24,9 миллиарда кубометров), но тогда, согласно контракту, за год он должен был прокачать или оплатить транзит 65 миллиардов кубометров. Оговоримся сразу: весь объем не прокачал, но транзит оплатил за все 65 миллиардов кубометров, не возмущаясь.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 19:26
"Газпром" продолжает снижать прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
В среднем в месяц в первом полугодии транзит через Украину составлял 3,62 миллиарда кубометров. В июле, по поводу которого украинская сторона выдвигает особые претензии, объем прокачки оказался даже выше: 3,85 миллиарда кубометров. Чтобы осуществлять поставки сверх минимального объема, оговоренного в контракте, "Газпром" вынужден докупать дополнительные мощности. Причем по более высокой цене: услуги по бронированию дополнительных мощностей украинской ГТС на месяц стоят на 20% выше базовой контрактной стоимости.
Тем не менее корпорация исправно бронирует твердые дополнительные мощности на 15 миллионов кубометров в сутки. Да, кроме того, ОГТСУ ежемесячно выставляет на аукцион еще и прерывистые дополнительные мощности на 64 миллиона кубометров в сутки. Отличие в том, что при бронировании прерывистых мощностей ОГТСУ осуществляет транзит в зависимости от своих возможностей: без твердой гарантии немедленной прокачки. Разумеется, в европейской практике такие мощности выставляются на аукцион с дисконтом. Однако Киев их упорно выставляет по той же цене, что и твердые, а "Газпром" не менее упорно на аукционы не является. После чего ОГТСУ всякий раз выпускает заявления о кознях российского партнера.
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 18:23
Цены на газ в Европе обновили рекорд
Еще одна претензия ОГТСУ касается слабой заполненности ПХГ "Газпрома" в Европе. Хотя какое отношение имеет украинский оператор к ним, уж совсем непонятно. На Украине максимальная заполненность ПХГ год от года скачет чуть ли не в два раза. Однако в связи с этим истерик не устраивают ни российские газовики, ни европейские потребители. "Газпром" использует собственные европейские мощности по хранению газа так, как это ему выгодно, и так, чтобы это позволяло выполнять контрактные обязательства по поставкам газа потребителям — и эта тема вообще никого касаться не должна.
Но даже если ее рассмотреть, то ответ на вопрос, почему европейские хранилища "Газпрома" так слабо заполнены, есть. В осенне-зимний сезон 2020/2021 из российских ПХГ были подняты рекордные 60,6 миллиарда кубометров газа. Притом что в зиму корпорация зашла с запасами в 72,3 миллиарда кубометров. Согласно планам "Газпрома", в новый отопительный сезон он должен войти с запасами 72,6 миллиарда кубометров. Абсолютно естественно, что заполнение российских хранилищ для него является приоритетным и производится в первоочередном порядке. Так что европейским ПХГ просто придется подождать. Что же касается поднятия из них газа летом, то и такое может случаться: никто же, например, не застрахован от аварий.
Кадры пожара на заводе Газпром переработка в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:27
"Газпром" анализирует причины и последствия аварии на Ямале
Одним словом, претензии ОГТСУ к "Газпрому" выглядят нелепо и смешно.
Но это не повод расслабляться. Претензии "Нафтогаза" по поводу недопоставок "Газпромом" газа по транзитному контракту от 2009 года тоже изначально выглядели нелепо и смешно — ведь контракт не предусматривал формулы "качай или плати". Однако Стокгольмский арбитраж в итоге принял политическое решение, подтвердившее справедливость этих нелепых претензий, а главное — частично повесившее содержание Украины на Россию ("Газпром" в конце 2019 года перечислил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, которые почти в полном объеме были переведены им в государственный бюджет Украины). До конца исключать попытку провернуть подобный фокус повторно со стороны антимонопольных органов ЕС, наверное, все же не стоит.
 
ЭкономикаАвторыУкраинаНорвегияЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныСеверный потокСергей МакогонСтокгольмский арбитражРоссия
 
 
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