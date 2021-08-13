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Узбек угрожал ножом жителю Владивостока и заявлял, что ненавидит русских
Узбек угрожал ножом жителю Владивостока и заявлял, что ненавидит русских - РИА Новости, 13.08.2021
Узбек угрожал ножом жителю Владивостока и заявлял, что ненавидит русских
Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:21
2021-08-13T14:21
происшествия
общество
владивосток
узбекистан
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель."К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию", - говорится в сообщении.По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СУСК РФ возбудило уголовное дело по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия". Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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происшествия, общество, владивосток, узбекистан, россия
14:21 13.08.2021
 
Узбек угрожал ножом жителю Владивостока и заявлял, что ненавидит русских

Уроженец Узбекистана угрожал ножом жителю Владивостока и заявлял, что ненавидит русских, он задержан

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Иностранец во Владивостоке угрожал прохожему ножом, выражая ненависть к русским гражданам, подозреваемый в преступлении экстремистской направленности задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.
По информации ведомства, инцидент произошел в Первореченском районе Владивостока, где вечером мимо парковки проходил 33-летний местный житель.
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"К нему подошел нетрезвый работник парковки, который начал оскорблять приморца, унижать его достоинство по признакам расы и национальности, выражать ненависть по отношению к русским гражданам. При этом, иностранец угрожал ему применением насилия, демонстрируя нож. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший скрылся с места инцидента и обратился в полицию", - говорится в сообщении.
По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности, 30-летний уроженец Узбекистана был задержан в районе бухты Лазурной во Владивостоке, когда пытался устроиться на работу в одно из уличных кафе. Краевое СУСК РФ возбудило уголовное дело по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия". Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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